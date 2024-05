A Dunaújvárosi Egyetem A és P épülete közötti parkolóban csütörtöktől szombatig várják a szervezők az érdeklődőket óvodás kortól egészen az idős korosztályig. A HUMDA Zöld Életre Valók országos e-mobilitási és technológiai roadshow küldetése az ismeretterjesztés a hidrogén-technológiáról, az energiatárolásról és az elektromos járművekről, azok előnyeiről, működéséről, illetve környezeti vonatkozásairól.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– A Dunaújvárosi Egyetem az elmúlt években szorosan fókuszált az elektromobilitásra társadalomtudományi szempontból is, de komoly anyagtudományi ismeretet gyűjtött össze az elmúlt évtizedetekben, ennek kulcsszerepe lesz a jövő technológiai megoldásainak kidolgozásában, az elektromotorok állórészeinek anyagfejlesztésében is komoly részt vállalhatunk. Ezért is bízunk abban, hogy olyan új kutatásfejlesztési irányokat nyithat meg a mai, Zöld Életre Valók workshop, amely összekapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetem munkájával és az itt felhalmozott anyagtudományi ismeretek hasznosításának lehetőségeit jobban megismerhetjük – emelte ki dr. Pázmán Judit, a Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettese a szakmai workshopon elhangzott köszöntőjében.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– A HUMDA-ról már sok évvel ezelőtt hallottam, Weingartner Balázs mesélt róla, és egy csodás új világot mutatott be nekem. Dunaújváros a nehéziparról ismert és bízunk benne, hogy néhány éven belül már high-tech nehézipar lesz a városban, amelyhez a HUMDA partnersége elengedhetetlen. A HUMDA szlogenje, hogy

Elkötelezettek vagyunk a zöld technológiák terjesztésében,

és mi is úgy tervezzük a jövőnket, hogy zöld, elektromos meghajtású autóbuszok közlekedhetnek rövid időn belül itt a városban. Csatlakozni kívánunk Magyarország nemzeti hidrogénstratégiájához. A HUMDA-val emellett számos más programot is tervezünk, például közös közlekedésbiztonsági eseményeket – jelentette ki Magyar András polgármesterjelölt köszöntőbeszédében.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

– A zöld és élhető Magyarországnak része, ha a 21. századi megoldásokat alkalmazva fenntarthatóan közlekedünk és élünk otthonainkban a mindennapjainkban. Hazánk kormánya elkötelezett, hogy a század közepére klímasemlegessé váljon az ország, ami jelentős beruházást igényel a zöld energetikában, az energiatároló iparban. Évente a nemzeti jövedelem 3-4 százalékát kell az átállásra fordítani, aminek kulcsterülete a villamosenergia-szektor zöldítése. Tiszta zöld megoldásokkal kell kiváltani azokat az energiahordozókat, amelyek a legtöbb problémát okozzák kibocsátási szempontból. 2050 körül belső égésű motorral szerelt autókat talán csak a múzeumokban láthatunk majd. Ahhoz, hogy nagy mennyiségben tudjuk zöld villamosenergiát használni a jövőben kulcsfontoságú az energiatárolás, amelyen belül a modern akkumulátortechnológia megkerülhetetlen. Hazánk jó úton jár, a tervek szerint 2030-ra a második legnagyobb akkumulátoripari központtá válhatunk Európában – hangoztatta többek között előadásában dr. Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője, az Energia21 társaság képviselője.