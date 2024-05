„Gyertek el ti is, ha szerettek játszani. Közel negyven ismert és kevésbé ismert társas közül választhattok. Várunk szeretettel! ZSENDÜLŐ Kamasztér és Élménystúdió” – így szólt a felhívás, s ki nem hagytam volna, hogy kik azok, azaz kik akarnak és tesznek is azért, hogy a kamaszok ne az online világban múlassák az idejüket, s persze arra is kíváncsi voltam, hogy mindezekhez mit szólnak az ifjak...

A kamaszok társasjátékoztak, beszélgettek, kártyáztak. Érzelmi illóolajokat keverhettek, ásványkarkötőt választhattak. Kaiser Anikó jógaoktató, két fiúgyermek édesanyja szervezi ezt és az ehhez hasonló programokat.

- Honnan jött az ötlet?

- Hát igazából, amikor egyedül maradtam a fiúkkal, akkor azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne azt megoldani például a nyári szünetekben, hogy dolgozzam is, együtt is tölthessük az időt. Kevés volt az ember körülöttem, aki be tudott segíteni, és innentől kezdve szükség törvény bont,valahogy a munkát és a gondoskodást kellett összhangba hozni. Akkor úgy döntöttünk az egyik barátnőmmel,aki szintén egyedül nevelte a két gyerkőcét, hogy el kezdünk táboroztatni. Először csak rokonok és barátok gyereki jöttek, azután azok barátai.

- Lesz tábora az idén nyáron?

- Lesz.

- Most már mekkorák a fiúk?

- Most már a legnagyobb, aki táborozik velem, ő már tizenkilenc, a kisebbik 14. Ez a társaság pedig egyre változott, ahogy változtak az iskolák is. Egy szó mint száz, jól érezték magukat, elmondták a barátaiknak, így mások is jöttek.

Nem csupán gyereknapot, tábort, hanem rendszeres programokat is szervez Anikó társaival együtt kisebb és nagyobb kamaszoknak.

- Mikre van szükségük ezeknek a kamasz gyerekeknek?

- Én azt gondolom, hogy elsősorban az együtt töltött időre. Nagyon fontos, hogy ne csak online térben találkozzanak egymással. Az a tapasztalatom, hogy amikor alkalmuk van olyan együttlétekre, ahol értelmesen el tudják tölteni az időt, akkor nagyon-nagyon hamar háttérbe kerülnek egyébként a telefonok.

- Tehát parancs helyett értelmes alternatívákat kell nekik adni, hogy ne online éljék az életüket.

- Ez pontosan így van. Tehát a mobil-lét helyett más eszközt adunk a kezükbe ahhoz, hogy jól tudják érezni magukat. Mi legtöbbször túrákat, kirándulásokat, önismereti játékokat, tehát egy csomó mindent szervezünk velük a táborok alkalmával is.

- Most a gyereknap volt, készültök a nyári táborra,mi lesz a folytatás?

- Nagyon hiányoltam, hogy a nagyobbaknak gyakorlatilag nem kínálunk valódi programokat. Ez egy hiányterület. A nagyok egy kicsit kallódtak. Most itt volt a gyereknap van, és arra gondoltunk, hogy nekik is legyenek programjaik. Tudom, hogy nagyon-nagyon szeretnek társasozni, általában nagyon-nagyon szeretnek játszani. Mi ezeket kínáljuk nekik.

- Társakat is találtál magadhoz?

- Igen, igen, igen. Nagyon örültem, hogy mások is úgy látják, hogy fontos ez a terület, és szívesen csatlakoztak hozzám.. Hiába a hasonnló a hasonlókat vonzza.

- Van, aki például illóolajokkal foglalkozik, és érzelmi illatokat állít elő a gyerekekkel. Van olyan, aki személyre szóló ásványkarkötőket készít velük. Mandalát is festünk, jógázunk is. Számtalan programunk van.

- Hogyan lehet elérni benneteket?

- Nem régiben nyílt meg itt a városban a Zsendülő kamasztér és élménystúdió a Dózsa György út mögött . Engem személy szerint el lehet érni facebookon, messengeren is. Reméljük, hamarosan a weboldal is elkészül.

- És akkor bárki, akinek kedve van, bekopoghat akár egy kamasz, aki magányos, vagy délután nincs programja...

- Így van. Szeptembertől pedig terveink szerint nyitott ajtókkal vár mindenki délután egytől négyig a kamasztér. Úgy tervezzük, hogy helyet és lehetőséget adunk azoknak, akik nem tudnak haza menni, amikor befejeződik az iskola, de még nem kezdődik el a sport vagy a zeneóra. Lesz egy helyük, hogy ne kelljen a városba kallódniuk vagy mászkálniuk, amíg nem tudnak hazamenni.

- Ez vállalkozás vagy szerelem?

- Hát ez egy szerelemgyerek nekem alapvetően, de azért most már egyre inkább megtaláljuk azt a támogatói csatornát, hogy rentábilissá is tudjuk tenni.

Utóhang:

Garbacz Bánk a Széchenyi gimnazistája egy csapattal éppen egy borászkodással foglalkozó társasjáték szabályrendszerét tanulmányozta, amikor megkérdeztem, hogyan és miért jött ide:

- Anikó megszervezte, és szólt, hogy szívesen lát bennünket, s én úgy voltam vele, hogy nagyon szívesen. Szeretek társasjátékozni, jól érzem magam a barátaimmal.

- De te sportolsz is?

- Persze, de ez egész másfajta kihívás, nem az izmainkat mozgatja meg. És az emberi kapcsolatainknak is jó. Kötetlen, lazább…

- Nem ciki , hogy te társasjátékozni jársz?

- Dehogy is, miért lenne ciki, felnőtt emberek is társasjátékoznak...