Üdvözlöm önöket, a baloghtomi vagyok! Az idő nem áll meg… – ezt a technikai és filozófiai alaptételt választotta új darabjának a címéül, a Dunaföldvári Baródi Tánculat vezetője Görgics Éva Edda. Az elmúlt évekhez hasonlóan az ideiben sem akart egy imádnivaló „habos-babos” táncikálást feladatul adni az általános és középiskolás korú növendékeinek. Jó érzékkel most is fölmérte, hogy a társadalom őket is érintő kérdései közül mi az, ami annyira megszólítja a tanítványait, hogy azt a kívánt táncszínházi színvonalon, hitelesen tudják bemutatni. Akár a tőlük generációkkal korosabb közönségnek is.

Görgics Éva Edda legújabb kísérlete is fényes sikerrel járt. Ezúttal ismét megmutatta a kivételes zenei szerkesztő képességét is. Persze nem hagytam, hogy egyedül arassa le a babérokat. Mikrofon elé kértem a legrangosabb, már egyetemista táncos tanítványát, Nagy Vivient is. Kövessék az álmaikat, hallgassanak ki bennünket!