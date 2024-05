Egy kolléganőmet egy csaló hívta fel, hogy a pénzéhez valamilyen módon hozzáférhessen. Kolléganőm „dörzsölt üzletasszony” is egyben, aki belement a játékba. Felvette a beszélgetést, megírta belőle az anyagot és a hangfelvételt is közzétette. Olvassák el, hallgassák meg a duol.hu-n, nagyon érdekes!

Ami engem ezzel kapcsolatban foglalkoztat, az az érem másik oldala. Azok az emberek, akik életvitelszerűen fizetésért, jutalékért vagy sikerdíjért verik át a hiszékeny embereket nem érdemelnek kegyelmet. Ezek az egyedek mit, milyen értéket képviselnek saját családjukban, mit tanítanak a gyerekeiknek? Mert az ő fizetségük is a lopott pénzből van, ha jól értelmezem.