A két kutya kétszer annyi boldogságot jelent a mindennapokban, ugyanakkor kétszer annyi bonyodalommal is kalkulálni kell. A kaja szent és sérthetetlen, és ezidáig nem is volt probléma a közös reggelizéssel. Most viszont már ez sem megy rutinszerűen. Egymást vizslatják a szemük sarkából, és ha eszik az egyikük egy falatot, akkor eszik a másik is. Míg korábban egyszerre megették a napi adagot, addig mára ezzel is taktikáznak; direkt hagynak a saját táljukban délutánra, és persze addig ott állnak és őrzik, amíg biztonságos helyre nem teszem. Én jót mosolygok rajtuk, meg azon is, hogy délután megismételhetjük a reggeli folyamatot.