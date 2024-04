Fotó: Oszkar Daniel Gati

Bognár Zsófia mindenképpen igazi szuper woman. Nem rendelkezik csodálatos erővel és különleges ügyességgel, viszont nem kevésbé különleges. A fiatal dunaújvárosi hölgy a tudomány területén dolgozik, etológus és a kutyák viselkedését tanulmányozza. És, ha még ez nem lenne elég, akkor egy magazin közönségszavazásán a Higgy magadban különdíjra javasolták. Ugyan a különdíjat nem sikerült elnyernie, bár nagyon sokan szavaztunk rá, de már önmagában a jelölést is nagyra értékeli.

Szeretnénk volna, ha olvasóink közül is minél többen megismerhetnénk, Bognár Zsófiát, aki méltán lehet már most is büszke az eddigi eredményeire, s mi is nagyon büszkék lehetünk rá:

Miért választottad az etológus pályát?

– Már kisgyerekként is nagyon szerettem az állatokat (persze különösen a kutyákat). Mesefilmek helyett sokszor néztem inkább dokumentumfilmeket, mert lenyűgözött, ahogy az evolúció során alakult a különböző fajoknak a viselkedése. Olvasmányaim során találkoztam először az ELTE Etológia Tanszékével (a jelenlegi munkahelyemmel), Csányi Vilmos írásain keresztül, de azt hiszem Miklósi Ádám: A kutya viselkedése, evolúciója és kogníciója olvasása közben született meg az elhatározás. Amikor a gimnáziumban fakultáció választásra kerül a sor, el kell gondolkozni azon, hogy mi lesz az emberből. Engem tulajdonképpen két dolog érdekelt igazán, az evolúció és a viselkedés. Az olvasmány- és filmélményeim kapcsán azt már tudtam, hogy az állatok viselkedésének megfigyelése tulajdonképpen egy szakma, így amikor a pályaválasztásra került a sor, kézenfekvő választás volt az etológia.

Jelenleg mivel foglalkozol?

Jelenleg a fejforma és a viselkedés kapcsolatát kutatom kutyáknál, és az úgynevezett buldog paradoxon jelenségével foglalkozom. A paradoxont az okozza, hogy bár a rövid fejforma dokumentáltan összefügg számos egészségügyi probléma előfordulásával kutyáknál, ezek a fajták mégis évről-évre egyre népszerűbbek. Vizsgálom egyrészt a kutya oldaláról a kérdést, vagyis a fejforma-viselkedés kapcsolatot, másrészt azt is, hogy a megfigyelt összefüggések egyáltalán fontosak-e a gazdák preferenciáiban. Így a témám gyakorlatilag az etológia és a pszichológia hatá

Mégis milyen összefüggéseket fedeztél fel?

– Megfigyeltük, hogy a rövidebb fejű kutyák hosszabban figyelnek kivetített arcképekre, és gyorsabban alakítanak ki szemkontaktust az emberrel. Ezek feltehetően a látásukból adódnak. A rövidebb fejformával úgy változik a szem felépítése, hogy az az emberéhez hasonlóbb látást feltételez. Ez azt jelenti, hogy a rövidebb fejű kutyák élesebben láthatnak a látóterük középpontjában és kevésbé zavarják őket a perifériáról érkező egyéb vizuális ingerek is, emiatt jobban koncentrálhatják a figyelmüket a kommunikációs partnerre. Más kutatók arról számoltak be, hogy a rövidebb fejű kutyák sikeresebben követik a mutatást (szintén feltehetően a látásuk miatt), illetve rosszabb rövidtávú memóriával rendelkeznek, ami pedig feltehetően agyi elváltozások következménye. Ezenkívül azt is megfigyeltük, hogy a rövidebb fejű kutyákban az agyhullámok aránya és mintázata úgy változik, amit korábban a kutyák rosszabb tanulásával.

A fejforma és viselkedés kapcsolata, hogyan került tanulmányaid fókuszába?

– Engem nagyon érdekelt mindig is (tizenéves koromtól már biztosan) a kutyafajták változatossága, mind küllemük, mind viselkedésük tekintetében. Később az érdeklődésem fókuszába került az ember evolúciója, a kutya domesztikációjának folyamata és a mesterséges szelekció is. Nagyon érdekelt, hogy hogyan alakult a kutya, viselkedését tekintve miben különbözik a farkastól és más, vadonélő rokonaitól, hogy tud az emberrel ennyire hatékonyan együttműködni és együtt élni, és egyáltalán milyen változásokat okozott az ember a szelekció során a kutya viselkedésében, miben és hogyan különböznek egymástól a kutyafajták. Tíz évvel ezelőtt, az első kutatásom során felmerült, hogy mintegy mellékesen, nézzük meg, hogy a fejforma és a tapasztalt viselkedés között van-e összefüggés. Ez akkoriban még egy nagyon friss, kevésbé kutatott terület volt, és kiderült, hogy van. Arról már azelőtt beszámoltak, hogy a fej rövidülésével a kutyák szemének és agyának anatómiája is átalakult, arról viszont még keveset tudunk, hogy ez milyen hatással van a kutyák viselkedésére és kogníciójára.

Fotó: Oszkar Daniel Gati

Hogyan kerültél a szuper WMN szavazásra?

Őszintén fogalmam sincs. Egyszer csak a semmiből kaptam egy e-mailt, hogy jelöltek, és a WMN szerkesztősége kiválasztott. Azt viszont nem tudom sajnos, ki lehetett a jelölőm, ez nem derült ki. Én nagyon meglepődtem, maga a jelölés is hatalmas megtiszteltetés, több mint ezer jelöltből választottak ki hármunkat a Higgy magadban! Különdíjra. Ez azt jelenti, hogy az akadémián és a kutatáson kívül is felfigyelnek a munkámra az emberek, és érdemes folytatni.

Mit jelent számodra,hogy higgy magadban?

– Ez egy nehéz kérdés. Számomra azt jelenti, hogy megkeresni azt, amiben biztos vagy, és onnantól amellett kitartani, és abban hinni, és nem mások véleményétől függővé tenni. Karikó Katalinnak vagy Erőss Zsoltnak lenni.

Ugyan nem te győztél, de anyukád szerint még sem voltál szomorú... Miért?

– Már maga a jelölés is nagyon meglepett, és ugyan nagy megtiszteltetés volt, már akkor sem gondoltam, hogy a díjra is méltó lennék. A díjátadó előtt a jelölteknek volt lehetősége megismerkedni egymással, és szívből mondom, hogy a díj nagyon jó helyre ment. Egy látássérült lány kapta meg, aki egy olyan egyesület kialakításán dolgozik, melynek célja a fogyatékkal élőknek szóló élményprogramok szervezése.

Számos nemzetközi elismerés birtokosa is vagy. Mik a további terveid?

– Jelenleg a doktori disszertációm megírásán dolgozom, de utána is szeretném folytatni a témát. Nagy vágyam eljutni egy angol kutatónőhöz, aki úttörője a rövid fejű kutyákat vizsgáló tanulmányoknak, így rengeteget tudnék tőle tanulni, és esetleg egy jövőbeni együttműködést és meg tudnék alapozni. Már felvettem vele a kapcsolatot és pozitív választ kaptam, így remélem ez az álmom is teljesülni fog.