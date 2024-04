Vácon született és kezdett kézilabdázni, szinte gyerekfejjel bemutatkozott a helyi, NB II-es csapatban, majd átigazolt, az élvonalban a Ferencváros zöld-fehér szerelését öltötte magára. Aztán Debrecenben töltött két évet, majd hívta a Dunaújváros, kiváló döntést hozott, amikor elfogadta a Fejér megyeiek ajánlatát. A gyors jobbszélső, Pálffy Zsuzsanna tizenkét éven át szerepelt az acélvárosban, előbb Kupagyőztesek Európa Kupáját, EHF-kupát, majd Bajnokok Ligáját nyert a hazai mezőnyben fél évtizeden át egyeduralkodó piros-fehérekkel, a válogatottal Európa-bajnok lett 2000-ben, Romániában. Pályafutását 2005-ben fejezte be Újvárosban, ahol le is telepedett. A kézilabdától nem szakadt el, Rácalmáson testnevelőként dolgozik az általános iskolában, valamint edzősködik az utánpótlásban, fiúknak és lányoknak is tart foglalkozásokat, jól érzi magát ezen szerepkörben.