A bőrünk egészségéről akkor beszélünk elsősorban, ha az idő múlásának nyomait szeretnénk csökkenteni. De nem csak szépészeti szándékokkal érdemes felkeresni a bőrgyógyászt, sőt ahogy dr. Harsányi Emese, bőrgyógyász szakorvostól megtudtam, elsősorban nem is csak akkor:

Dr. Harsányi Emese bőrgyógyász szakorvos

– Érdemes felkeresni minden olyan esetben a bőrgyógyászt, amikor valami olyan tünetet tapasztalunk a bőrünkön, amely a szokásos hidratáló vagy vény nélkül kapható bőrnyugtató kezeléssel nem gyógyul. Másik esetben, ha olyan elváltozás van rajta, amely gyorsan terjed vagy fájdalmat okoz. De van egy másik csoport is, ezek az anyajegyek és egyéb bőrnövedékek.

Mikor kell gyanúsnak tekinteni egy bőrproblémát?

– Ami három vagy négy hét alatt egyszerűen nem múlik el vagy növöget, az már gyanús lehet. És ez sajnos bármelyik testfelszínünkön előfordulhat, Éppen ezért célszerűbb a családtagjainkkal is rendszeresen átnéznünk magunkat, és ha nem találunk semmit, akkor is célszerűbb az évenkénti anyajegyszűrés.

Azok a barna foltok okozhatnak gondot?

– Sajnos nem csak. Mindenki azt gondolja, hogy csak egy anyajeggyel vagy csak egy barna pigmenttált dologgal lehet gond. A bőrdaganatok egy része vagy bőrszínű vagy világos rózsaszín színű. Tehát egyáltalán nem lehetünk nyugodtak akkor a bőrelváltozásunk nem barna színű.

Éppen ezért, mert ennyire sokfélék ezek a rosszindulatú bőrelváltozások, rendszeresen ellenőrzésre van szükség. Számos esetben találunk az ellenőrzések során olyan rossz indulatú bőrdaganatot, amelyek nem tűnnek a viselőjének még gyanúsnak, de mégis rossz indulatú bőrdaganatok. Ha időben vagyunk, akkor akár egy fagyasztással, akár egy kisebb lézeres beavatkozással el tudunk távolítani, s nem szükséges nagyobb műtét. Illetve a korai eltávolításukkal megakadályozzuk, hogy elrákosodjanak.

Mit tud tenni a bőrgyógyász?

– A bőrgyógyász miután felméri, hogy mekkora probléma, nyilván kezelési javaslatot tesz. Ez páciensenként eltérő. Ha olyan, hogy el kell távolítani, a kimetszésnek sebészinek kell lenni. Természetesen ezt követően a szövettanra küldünk a kimetszésből egy mintát. Az elváltozás mérete dönti el, hogy az a seb lézeresen zárható, vagy már akkora, hogy egy varrattal való egyesítése előnyösebb a páciensnek. Ez testtájéktól, az életkortól és a bőrminőségtől is függ.

Ezért a bőrgyógyász mellé sebész is kell...

– Így van. Hatalmas gondja a pácienseknek, hogyha a bőrgyógyász már felmérte a helyzetet, a pácienseknek még hetekig kell keresni operáló orvost. És ez nem mindig sikerül. Ezt próbáltuk mi úgy megoldani, hogy a kiváló sebész dr. Horváth Ágotával dolgozunk együtt. Ez az együttműködés lehetővé teszi, hogy a pácienseink folyamatos ellenőrzés alatt legyenek a gyógyulás időszakában.

A melanoma, az egyik legrosszabb indulatú betegség...

– Igen, sajnos már 1-2 milliméteres elváltozás is jelentheti a bőrrákot. Olyan kis elváltozás is, amelyet nem biztos, hogy észre vesz magán az illető. Azért annyira veszélyes, mert ez a kis göb is pont olyan áttétet okozhat, mint egy nagy. Úgy, hogy méretfüggetlen, s éppen ezért nem szabad a bőrelváltozásokat félvállról vennünk.