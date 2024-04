2024. március 16-án Jászberényben a JP Arénában rendezték meg az ADCC Hungarian Open, grappling magyar bajnokságot, amelyen Veres-Kovács Ádám is részt vett a Fox SE Dunaújváros színeiben versenyezve. A döntőben nehéz ellenféllel harcolt, de itt is győzött, ígyországos bajnok lett. Minden meccsét kopogtatással (az ellenfél feladja) nyerte meg. Most azon dolgozik, hogy a magyar válogatott keret tagja lehessen. Áprilisban egy válogatón vesz részt, ha itt sikerül jó eredményeket elérnie, akkor nagy esélye van, hogy az Európa Bajnokságon is indulhat. Gratulálunk a Magyar Bajnoki címhez és sok sikert kívánunk a versenyhez!