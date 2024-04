Az esemény szervezője Tóth-Bagi Krisztina, a kisapostagi CSOKI kutyaiskola és a Petpersely Egyesület vezetője. Vele beszélgettünk.

Nagyon sok kutyás nem jut el odáig, hogy elvigye a nagy nemzetközi vagy nemzeti kiállításokra a kutyáját. Egyrészt azért, mert nem szereti a kiállítások hangulatát, vagy nem felel meg a kutyája az előírásoknak.

– Mi egy olyan kiállítást szeretnénk, ahol jó hangulat van és mindenki elhozhatja a kutyáját, tehát fajtatiszta törzskönyves, törzskönyv nélküli, de fajta jellegeket mutató, illetve keverék kutyákat is, akik sehova nem sorolhatok be. Nálunk az sem számít, hogy ivartalanított, vagy ivaros a kutya, mert ugye a kiállításokra csak ivaros kutyákat lehet vinni, illetve most már van a „nagy kiállításokon” olyan kategória, hogy hobbikutya. Szerintem ez egy nagyon nem ideillő szó, mert egy kutya nem hobbi, tehát ezért a mi kiállításunk sem hobbikutya kiállítás, hanem kedvenc. Szeretnék egy olyan kiállítást, ahol mindenki jól érzi magát. Igyekeztünk megtartani a nagy kiállításoknak a felépítését. Gyakorlatilag három kategória van, amit korábban említettem, ezen belül külön vannak a kanok és külön a szukák. Ezen kívül indítunk 4 osztályban is nevezéseket: kölyök, fiatal, nyílt és szenior. Minden osztályban az első három helyezettet érem serleggel fogjuk díjazni és minden nevezős érmet kap, ugyanúgy, mint tavaly az örök ifjú kutyák szépségversenyén. Szeretnénk, hogy mindenkinek legyen emléke a kiállításról, ezért szeretnénk emléklapot is adni a nevezőknek. A regisztrációra azért van szükség, mert tudnunk kell, hogy hány serleget és érmet kell gyártatnunk.

Hogyan zajlik a nevezés?

– Egyesületünk honlapján a petpersely.hu oldalon lehet nevezni egy űrlap segítségével. Meg kell adnunk a kutyánk nevét, születési idejét, nemét, a nevezési osztályt, valamint a gazdi adatait. A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó. Nevezését csak a teljes nevezési díj befizetése esetén tudjuk elfogadni. A nevezési díjat távollét esetén is be kell fizetni, azt visszatéríteni nem áll módunkban. Ennek összege egységesen 2500 forint. A befizetés történhet a pénztárban készpénzzel vagy átutalással is. A jelentkezési határidő április 14-e. A verseny április 27-én Kisapostagon lesz a kutyaiskola helyszínén, azaz a focipályánál.

Tavaly nagysikerű kiállítást szervezett az örökifjú kutyáknak.

– A meghirdetett verseny jó hangulatban telt. Aki eljött, nem bánta meg, jöttek a környékről, de távolabbról is. Az idősebb kutyák sajnos nem kapnak akkora figyelmet, amit megérdemelnének, hiszen egy életen át hű társuk a gazdiknak, igazi családtagokká válnak. Az idei versenyen is Kivágó Mónika, a Szigetszentmiklósi Kutyaiskola vezetője lesz a bíró, aki nemzetközi versenyek bírája is. Az írnokunk most is Szappanosné, Kati lesz. Idén is meg tudjuk vendégelni a versenyzőket, hiszen Gino finom ebéddel kényezteti a nevezőket, természetesen ingyen. Egyébként aznap pacalos ételek versenye is lesz a közkedvelt Halászkert kocsmában. Ebéd közben kötetlenül beszélgetünk, jól érezzük magunkat egymás társaságában, alkalom nyílik új barátságok és ismeretségek kötésére.

Bizonyára remekül sikerül ez a kutyás találkozó is, mint a többi, amelyet szervezett. Elég csak a nagysikerű Malacfutásra gondolni.

– Az első malacfutás egy nagyon spontán dolog volt. Arról beszélgettünk, hogy össze kellene hozni szilveszterre a falu népét egy kötetlen kedves eseményre. A láb mindig kéznél van, így adódott az ötlet, hogy rendezzünk futóversenyt, de olyat, ami mindenki kedvére való lehet. Kisapostagon szép számmal vannak idősebb emberek is, tehát nem csak feltétlenül futásra gondoltunk, csak a neve volt az. A malac meg szilveszterből adódott. A férjem vállalta, hogy ő lesz a kisapostagi malac, aki terelte a mozogni vágyókat. Valóban jól sikerült, mindenki jól érezte magát. Akkor 200 rajtszámot adtunk ki.

A második pedig még annál is nagyobb siker volt.

– Ezen mi is meglepődtünk. A visszajelzések alapján nagyon jól érezte magát mindenki. A futás után mindenki kapott egy kis emléket erre a szilveszteri napra. Összesen 300 „versenyző” mozgott aznap. Valóban jól érzetük magunkat.

Térjünk vissza a kutyakiállításra.

– 9 órakor kezdődik, mert sok kutyára számítunk és ne nyúljon a késő délutánba a verseny. Minden kutyáról részletes bírálat készül. Adományozásra is lesz lehetőség, azzal a menhelyeket segítjük, vagy adott esetben civil embereket, akik nagyon rászorulnak. Tavaly a maradék pénzből egy civil állatmentőt segítettünk, aki írt egy segítségkérést, hogy elfogyott a táp és nem tud enni adni a kutyáknak. Akkor mi vittünk neki 4 darab 15 kilós zsákot, ami a befolyt összegből kitelt. Azt szeretnénk, hogy minél több adomány gyűljön össze, hogy minél több embert tudjunk segíteni, mert ez az egyik célunk, a másik célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a felelős állattartásra. Szeretnénk minél több embert kutyaiskolába csábítani, mert Kisapostagnak van kutyaiskolája, bár sokan nem tudnak róla. Nagyon szeretném, ha Kisapostagról is többen jönnének, mert nagyon kellene nevelni a kutyákat. Itt elég sok probléma van most a kiszökő kutyákkal. Ők nem kóborkutyák csak kilógnak, meglógnak, hiszen unatkoznak. Ez azért van, mert nem szocializálják őket, nem viszik közösségbe.

Vannak jó példák?

– Van nálunk két kutya. Az egyik annyira félt, hogy nem lehetett kutyák közé vinni, a másik pedig félelmi agressziót mutatott, megtámadott minden kutyát. Elértük, hogy mind a két kutya robog be a kutyaiskolába és együtt játszik a többiekkel, és a gazdák nagyon boldogok tőle, mert így egy csomó problémától megszabadulnak. Magukkal tudják vinni a kutyát bárhova, mert megnevelték. Most az idei tavaszi vizsga elmaradt, de ősszel szeretnénk megcsinálni a kísérőkutya vizsgát, ami Európa nagy részén már kötelező az állattartáshoz. Ez csak arról szól, hogy fegyelmezett, bárhova elvihető kutyák legyenek.