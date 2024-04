Fotó: Szmocska

- Hogy ismerkedtetek össze – kérdeztem Zolit és Zsuzsit. Szerelem volt első látásra?

- Nem igazán – mondta Zsuzsi nevetve. Inkább fogadásból szerelem. Zoli és a barátai arra fogadtak, hogy visszanézek-e Zoli közeledésére. Tette ezt úgy, hogy éppen volt barátnője. Szemezgettünk egymással, de valaki mindig foglalt volt. De egyszer csak – ahogy mondani szokták – összeálltak a csillagok. Végig nagyon figyelmes volt hozzám, ezért mentem hozzá.

- Zoli, te hogy lettél Gino?

- Mikor katona voltam, akkor valaki rámadta ezt a nevet, amit mindenki elkezdett használni. Katonaság után a baráti társaságban mindenkit Zolinak hívtak. Ha a csajok a Zolit keresték, nem tudtuk, hogy melyiket. Ekkor találtuk ki, hogy mindenkit a becenevén hívjunk. Így terjedt el a Gino név. Sokan nem is tudják a rendes nevem, csak Gino-ként ismernek.

- Aki titeket ismert, az a vendéglátással kapcsol össze titeket. Ez, hogy kezdődött?

- Az én pályám nem így indult. Fehérváron végeztem logisztikai menedzser szakon, de ez nem jött be. Aztán kimentem Amerikába, Floridába a nagynénémhez. Az építőiparban dolgoztam segédmunkásként, végül hazajöttem.

- De neked szakács a szakmád, nem?

- Akkor még nem voltam szakács, azt a felnőttképzésben szereztem meg. Előtte autószerelő voltam és a katonaság után beiratkoztam Székesfehérvárra logisztikai szakra. Mikor végeztem, nem találtam a helyem. Amikor összeházasodtunk a feleségemmel elkezdtünk kenyérlángost sütni. Utána végeztem el a szakács szakmát. Egy ismerősünk járt fesztiválokra kürtőskalácsot sütni. Innen jött az ötlet, hogy mi is megpróbálnánk a kenyérlángossal. Feleségem öltözék tervező szakmával divatcéget alapított, de az a kínai dömping áruk miatt nem lett sikeres. Nekem mindig is ez volt a mániám, sütni, főzni, bográcsozni, bulizni.

- Nagyon megfizettük a tanulópénzt – vette át a szót Zsuzsi. Volt olyan hétvége, hogy hat helyre mentünk. Tavasztól őszig, még karácsonykor is vittük a kemencét és sütöttünk. Ez már a 20-ik szezonunk és igazából ebből lett mindenünk.

- A kisapostagi ház is?

- Igen, 2013-ban vettük meg a házat, de először csak azért, hogy a felszerelésünket tudjuk tárolni. Évek óta nem lakták, le volt pukkanva és így nagyon olcsó volt, megérte lecsapni rá, de én nagyon sok munkát láttam benne. Én nem szerettem volna megvenni, úgy láttam, hogy ez egy pénznyelő lesz, ami be is igazolódott.

- Minden reggel jöttünk a cuccokért, este meg hoztuk vissza – folytatta Gino. A faluban azt hitték, hogy gengszterek vagyunk. Hajnalban mennek, későn jönnek, nagy autókba pakolják a szajrét... Azt hitték, hogy seftesek vagyunk – mondta nevetve. Aztán szép lassan megismertek és összeismerkedtünk mindenkivel. Eleinte csak a nyarakat töltöttük itt, de aztán mindenkivel annyira jóba lettünk, hogy azt mondtam, hogy költözzünk ide végleg. Ennek már vagy 15 éve. Akkor vettük meg a faházat is, ami most a Schalbert Alapítvány háza.

- Az miért kellett?

- Abból csináltuk a Manófalvi Sütödét, ez a fesztiválos nevünk is. Volt ott pizza, szendvicsek, mint egy pékség, úgy üzemelt. Megyegetett, de a menüre nagyobb volt az igény, azért erre tértünk át. Aztán Daruszentmiklósról jött az igény közétkeztetésre. A faház erre alkalmatlan volt, de a szomszédunkban éppen eladó volt a ház. Ezt pedig át lehetett alakítani nagykonyhává, ahonnan a közétkeztetést már meg tudtuk valósítani. Így bővült a közétkeztetés más településekkel is: Baracs, Kisapostag, Hantos. Ezt a mai napig csináljuk még. Emellett megy még a fesztiválozás és két éve bejött a képbe a Préri vendéglő is.

- Ezt a rengeteg munkát, hogy bírjátok?

- Ebbe nőttünk bele. Ezt szoktuk meg. Lilla is gyerek kora óta segít nekünk mindenben. Meg nagyon jó csapatunk van, a kemény mag már 15 éve velünk van. A családon kívül 14 főt foglalkoztatunk.

- Annyi emberrel nem lehet könnyű megtalálni a közös hangot és szót érteni. Nektek, hogy sikerül?

- Baromi jófejek vagyunk – mondta Zsuzsi, és egyből közös nevetésben törtünk ki. Majd így folytatta - Nem vagyunk tipikus főnökök, olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Közhelyesnek tűnik, de nálunk tényleg ez van. Nagyon jó a társaság, ez nem a mi érdemünk, ez mindenki érdeme.

- Hogy szoktatok kikapcsolódni, pihenni?

- Nem értem a szót. Ha elmegyünk nyaralni, akkor is ezzel foglalkozunk. Nem nagyon tudunk kikapcsolni, ha nem is vagyunk a konyhán, akkor is ezen jár az agyunk állandóan.

- Lilla, te, hogy vagy ezzel?

- Én azért hétvégente, ha nincs munka, akkor ki szoktam kapcsolódni a barátaimmal. Nem szeretek csak ücsörögni, mindig csinálni kell valamit. Persze van olyan, hogy leülök filmezni, de jobban szeretem a pörgést. Mindig nyüzsgés volt körülöttem, én ehhez szoktam hozzá. Én utáltam a városban lakni, ott nem is volt nagyon barátom. A barátokat itt, Kisapostagon találtam meg. De én nagyon szeretek dolgozni. Imádok pultba lenni, kiszolgálni. Imádom a Prérit is. Olyan jó vendégkör alakult ki, több Ők nekem, mint vendégek. Imádom! Elhalmoztak minket nőnapra.

- Azt tudni kell, hogy a Prérit a Lilla vezeti egyedül – tájékoztatott Zsuzsi. Teljesen rá van bízva minden. Nagyon ügyesen csinálja. Bedobtuk a mélyvízbe és megállta a helyét.

- Nagyon sikeresek vagytok mindenben, úgy mint te, Alíz, aki egy különleges tortával érdemelted ki a figyelmet.

- A Magyar Cukrász Ipartestületnek nemrég volt egy versenye, a Pataki János Emlékverseny. Azt a SIRHA Budapest Nemzetközi Élelmiszeripari és HORECA Szakkiállításon rendezték meg. Ott indultam a kedvenc témámmal a Harry Potterrel. Tortadíszítés kategóriában második helyezést értem el. A különleges téma és a megvalósítása nagy gondot igényelt.

- Ez nem semmi, gratulálok! A családban, hogy vannak elosztva még a feladatok?

- Én a konyhát vezetem, ehhez értek – mondta Gino. De a legnehezebb feladatot a feleségem viszi. Zsuzsi a gazdasági irányítást, az adminisztrációt végzi. Szerintem ez a legnehezebb része a munkánknak. Minden jogszabálynak, hivatalnak, szervezetnek meg kell felelni. Ez nagyon nehéz feladat. Egy pörköltet megfőzni nem nagy dolog, de úgy összeállítani a menüt, hogy az ne csak finom legyen, hanem egészséges is, és még anyagilag is rendben legyen, ez nagy kihívás.

- Úgy tudom Gino, hogy te sportolsz. Ti levezetitek a feszültséget?

- Igen, én bokszolok, ütöm a bokszzsákot.

- Én meg a Ginot - mondta nevetve Zsuzsi. Így mindenki levezeti a feszültséget. Nekem elég a fesztivál nyáron. Ez éppen elég sport.

- A fesztiválokon találkoztatok már híres emberrel?

- Nem csak találkoztunk, de hozzánk jönnek, mikor éhesek. Tudják, hogy nálunk finom az étel és jó a társaság. Deák Bill imádja a lepényünket, Ladánybene, Ganxsta is hozzánk jönnek. Szinte az összes magyar híresség. A Vikidállal Apa együtt „mulatozott”, meg a D. Nagy Lajossal is. Ő még énekelni is tanította Apát. Nagyon szeretnek minket, mert nálunk finomat esznek, jó a hangulat és elbújhatnak a tömeg elől. Szeretik az ételeinket, mert mi olyat adunk mindenkinek, amit mi is megennénk.

- Viszitek Kisapostag jó hírét.

- Mindenkinek büszkén mondjuk, hogy milyen szép faluból jöttünk. Sokan nem tudják, hogy hol van, de mi képbe hozzuk őket. Ez az ország szíve!