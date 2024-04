Hosszú, ápolt, fenékig érő tincseivel igyekszik belopni magát az olvasóink szívébe, nagy álma, hogy a modell világban helyezkedhessen el, szívesen lenne akár hajmodell is. Mint mondta, egy-egy találkozóra órákig készül, de hosszú tincseiről semmi pénzért nem mondana le. Elmesélte azt is, hogy nem áll tőle messze a fotózkodás, hiszen egy-egy nyereményjáték alkalmával már többször pózolhatott a kamerák előtt, sőt, kiskorában még egy mosópor reklámba is beválogatták, ám bárányhimlős lett, így oda lett a lehetőség.

Azét jelentkezett a Tündérszépek szépségversenyre, mert a megyénket képviselve szívesen kipróbálná magát a kifutón is. Éppen ezért nagy izgalommal érkezett a fotózásra, és próbálta átadni magát a pillanatoknak. Nagy vágya, hogy eljusson a Maldív-szigetekre és ki tudja – mondja – vagy egy újabb nyereményjáték, vagy éppen a Tündérszépek által kapott ismertség repíti egészen a szigetországba.

Hamarosan érkeznek a képek is a fotózásról, de addig is ne felejtsék, ahogy korábban, úgy most is – olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról és már lehet osztani a szíveket a szépségeknek. Aki pedig a Tündérszépek láttán maga is kedvet kapott a jelentkezéshez – vagy bátorítaná ismerősét –, annak egészen május 12-én 23:59-ig ezen az oldalon továbbra is nyitva áll ez a lehetőség. A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket!