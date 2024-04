Itt a tavasz, időnként belopódzkodik a nyár is. Lekerülnek a zárt cipők, szabadon marad a lábunk. Télen még el tudjuk tüntetni a lábunk kellemetlenségét a cipőnkben, de amikor jön a strandszezon, eléggé kínossá tud válni, ha valaki elhanyagolta a lábát vagy küszködik a körömgombával.

Mi a megoldás? – erről faggatjuk Keresztes Kamillát, lézerspecialista, kozmetikus.

– A körömgombát különféle típusú gombák, például élesztőgombák, penészgombák okozzák. Az atlétalábért felelős gombák gyakran okoznak körömfertőzést is, ami a lábujj közti gombás fertőzéssel továbbterjedve érintheti a körmöket is. Az atlétaláb gyakori gombás megbetegedés, amely a talpakon és a lábujjak között jelentkezhet, de súlyosabb esetekben az egész lábat, a körmöket és más testrészeket is érintheti. Első körben lézeres kezelést szoktunk javasolni, és ahhoz két kiegészítő kezelést. A lézer gyorsan és fájdalommentesen írtja ki a gombás részeket. Kiegészítésként egy speciális körömlakot is szoktunk javasolni, amellyel elég hetente egyszer kezelni a köröm felületét, amíg a fertőzött rész le nem nő. És nagyon jó hír a hölgyeknek, hogy erre már lehet színes körömlakkot is használni, így a kellemetlenség nem látszik még a lenövés előtt sem. Itt a Fittdermában mindemellett gyógyszert is szokott a doktornő javasolni azért, hogy a szervezetünkben máshol lévő gombás fertőzések is megszűnjenek.

Mennyi lézeres kezelés szükséges?

Ez sok mindentől függ. Egy-három kezelés szükséges az állapottól függően, de nem szabad megfeledkeznünk a cipőfertőtlenítésről sem. Van egy speciális cipőfertőtlenítő berendezésünk, így míg a kezelés tart, a lábbelik is rendbe jönnek.

Miért nem elég flakonos fertőtlenítő?

– Míg a zoknit ki tudjuk mosni 90 fokon, addig a cipőkkel, bakancsokkal ezt nehezen tehetnénk meg. Ráadásul a fertőtlenítő spray nem tud az összes cipőhajlatba bejutni, így ha marad kezeletlen felület, akkor a láb újból fertőzött lesz. A berendezésünk tökéletesen elbánik a kórokozókkal. És ha ezen túl vagyunk, azért figyeljünk a megelőzésre is, mert a gomba a nedves, meleg helyeket kedveli, így az izzadékony lábat is kezelni kell, fontos az utóápolás.

Kik a páciensek?

Jobbára a hölgyek, akik szeretik, ha szép a körmük. Mostanában már megjelennek a fiúk közül is nemcsak azok, akiket a párjuk hoz el hozzánk, hanem a sportolók is, akiknek fájdalmat okoz a cipőjükben a megvastagodott köröm.

A lábunk ezzel rendben van?

– Koránt sem, mert nem csupán a gomba tud kellemetlenséget és kényelmetlenséget, sőt fájdalmat is okozni. A köröm-benövés, a rossz irányba növő köröm, a ferde felületű is nagyon megkeseríti az életünket. Éppen ezért célszerűbb igénybe venni a körömszabályozást is. Ez esetben egy fémszálat vezetünk be, hogy növés közben a köröm ne tudjon elmozdulni a megfelelő irányból. Egészen addig ellenőrizzük, ameddig a körömágy feléig nem ér a beállított köröm, ettől kezdve, már nyugodtak lehetünk, nem fog elmozdulni.