Kevés embernek adatik meg a sorstól, hogy évtizedeken át nagy egyetértésben éljék meg a házas éveiket. Mezőfalván Méninger András és felesége Juliska néni, Cséplő Júlianna már gyerekkoruk óta ismerték egymást. Bár az élet egy időre elsodorta őket, de aztán mégis csak valahogy összehozta őket. Azóta is együtt vannak békességben, szeretetben, ahogy a nagy könyvben meg vagyon írva.

Napra pontosan április 4-én volt az évfordulója, hogy Bandi bácsi és Juliska néni igent mondtak a közös életre. A jeles évfordulón kerestük fel őket, meséljenek egy kicsit erről a szép, kerek, hatvan esztendőről. Nem is kellett különösen kérdezni, hiszen András bának gyorsan érkeztek az emlékek.

- Fiatal koromban már a Vasműben dolgoztam az acélmű kőműveseknél. Szakmai képzettség nélkül is megálltam a helyem sok éven át. Sokszor olyan melegben dolgoztunk, hogy félóránként váltottuk egymást. Főleg a Siemens-Martin kemencéknél kellett nehéz és egészségtelen körülményekre számítani a munka során. Több külső vállalatot is megjárva, közben Németországot is útba ejtve egy időre, végül a GYGV-től mentem nyugdíjba. Tehát a munka nem volt ismeretlen az életben – hallottuk a felvezetőkben.

Juliska néni Sismándon a kertészetben kezdett dolgozni, majd átkerült a TSZ-be. A befejezésben pedig a KTSZ-ben varrt táskákat. A találkozásról ugyanolyan élénk az emlék, mint a munkáról. Gyerekkorukban már sokat játszottak együtt, mert Bandi bácsi tősgyökeres mezőfalvi. Juliska néni a betelepítések idején érkezett a családdal a településre. A közös gyermekidők után egy kis időre külön váltak az útjaik a munka és a katonaság miatt. Budapesten azonban összehozta őket a sors. Juliska néni nagybátyja a minisztériumban dolgozott, ami a felutazásokkal jó alkalom volt a találkozásokra. A régi ismerős, mint jóvágású, szorgalmas ember hamar megdobogtatta Juliska néni szívét, és a leszerelés után 1964. április 4-én megtartották az esküvőt. Közös életük békességben, szeretetben telt. Közösen építették fel a házukat. Együtt keverték a maltert, rakták a falat, meg ami szükséges volt. Most is ez a családi fészek, ahol nagy boldogságban látják vendégül három lányukat, hat unokájukat és most már egy dédunokájukat is. Nagyon remélik, még sokáig élvezhetik a szerető család közelségét. Rajtuk egészen biztosan nem múlik. Ha hatvan évig kibírták egymás mellett boldogságban, akkor ezután is így lesz.