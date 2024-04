Mint azt Németh Miklós, a kapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője lapunknak elmondta, többször szerveztek már ilyen önkéntes akciót, azonban a covid-világjárvány előtt volt az utolsó alkalom. Szerették volna újraéleszteni ezt a hagyományt, és örömmel látták, hogy az állomány körében is népszerű volt a kezdeményezés: összesen 34 munkatársuk nyújtotta karját az önzetlen segítségre, ezzel pedig mintegy százkét embertársuk gyógyulásához járultak hozzá, hiszen jó tudjuk, egy véradással három életet lehet megmenteni. A véradást a helyi véradói állomás és a vöröskereszt munkatársaival együttesen valósították meg a Közbiztonsági rendezvénysorozat részeként.

Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A Magyar Vöröskereszt rendszeresen kitelepül külső helyszínekre, biztosítva a technikai és szakmai hátteret a véradáshoz. Pukánszky Tímea, a dunaújvárosi szervezet nevében elmondta, nagyon örülnek a véradás helyszínének, hiszen egy rövid kihagyás után újra a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon adhattak vért az állomány tagjai, de külsős személyek is. Sok rendőrségi dolgozó élt ezen a napon az önkéntes véradás lehetőségével, ezzel is hozzájárulva az emberi életek megmentéséhez. Arra a felvetésre, hogy melyik a legjobb, legkeresettebb vércsoport elmondta, hogy nem lehet ezt rangsorolni, hiszen mindig az, amelyből a legnagyobb hiány van, vagy amelyre a legnagyobb szükség van. Országos szinten fel kell tölteni a tartalékokat, ezért tartanak ilyen sűrűséggel véradó napokat. Az OVSZ-nél, az Országos Vérellátó Központban futnak össze az adatok, hogy országos szinten melyik vércsoportból mennyi készítmény áll rendelkezésre. A „kéklámpások” közül nem csak a rendőrséggel, hanem a társszervekkel, a mentőkkel és a tűzoltókkal is jó kapcsolatot ápolnak, mert úgy tudnak hatékonyan működni és segíteni, ha mindannyian egy „közös fúzióban” vannak.