A Dunaújvárosi Acélbikák Erste Ligás csapatát négy olyan szakember neve fogja fémjelezni, akik több szállal is kötődnek a klubhoz. Korábban mind játékosként, mint szakemberként megállták már a helyüket, ismerik a bajnokságot, rálátásuk van a jelenlegi utánpótlás helyzetére, sikeréhesek és remekül feltalálják magukat a honi jégkorong világában.

Ezzel kapcsolatban a DAB az alábbi közleményt adta ki.

"Somogyi Balázs neve nem ismeretlen a jeges társadalom számára. Dunaújvárosban kezdte, és mint nem is olyan régen hírül adtuk, itt is fejezte be játékospályafutását. Többszörös magyar bajnok, Erste Liga-győztes és Magyar Kupa-győztes, de díjait és elismeréseit még hosszasan sorolhatnánk. "Soma" legutóbb még amellett, hogy csapatunk kapitánya volt, már az utánpótlásunkban is jeleskedett: az Acélbikák U16-os csapatával negyedik helyezésig jutott első éves edzőként. Most pedig, mint felnőtt vezetőedző, talán élete egyik legnagyobb kihívása előtt áll.

- Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy edző szeretnék lenni! Tavaly megkaptam a lehetőséget az U16-os csapatnál, és észrevettem magamon, hogy nagyobb lelkesedéssel és több energiával csinálom, mint a játékospályafutásomat! Éreztem, most kell meghozni a döntést, és váltani kell! Volt egy elképzelésem amit a vezetőséggel és a kollégákkal megosztottam, és végül bizalmat szavaztak nekem. Nagyon fontos volt számomra, hogy együtt tudjak dolgozni Revák Zoltánnal és Hetler Ádámmal, akiktől nagyon sokat tudok tanulni, és a tapasztalatok alapján ki tudjuk egészíteni egymást!

Szeretném átadni azt a fajta mentalitást a játékosainknak, amit én képviseltem a pályán!

Keményen fogunk dolgozni, hogy elérjük a céljainkat, és a klubhoz méltó eredményt érjünk el. Köszönöm a bizalmat a vezetőség részéről! Megtiszteltetés, hogy ilyen nagy múltú csapatnak lehetek a vezetőedzője! Mindent megteszek, hogy újra sikeresek legyünk!

Revák Zoltán sem új név Dunaújvárosban. A két esztendeje visszatért, magyar bajnoki címmel büszkélkedhető szakember eddig, mint klubunk és utánpótlásunk szakmai vezetője dolgozott, de az elmúlt évben már, mint másodedző is segítette Niko Eronen munkáját. 2024/2025-ben ismét a kispadon számítanak rá, ahol a meglévő szakmai koordinátori munkája mellett, mint Somogyi Balázs edzőpárja kap szerepet a felnőtt játékosok irányításában.

- Az elmúlt évben az utánpótlás szakmai munkája mellett a felnőtt csapat mindennapi életébe is bekapcsolódtam. Elég sűrűre sikeredett ezért a szezon számomra, mégis örülök és megtiszteltetés, hogy ismét felkérést kaptam a másodedzői poszt betöltésére.

Ám ezúttal egy fiatal kolléga mellett dolgozom majd, aki eddig mint játékos és mint utánpótlás edző bizonyított az egyesületnél.

Somával új irányt vehet Erste Ligás csapatunk. Mindenben a segítségére leszek, hogy felnőtt edzőként is megállja a helyét!

Szintén másodedzői szerep hárul Hetler Ádámra is, aki az elmúlt évben csatlakozott az Acélbikák kötelékéhez. A 40 esztendős szakember játékosként megjárta az Újpest, valamint a Tisza Volán MTK csapatát, utánpótlás edzőként pedig az MTK, a Vasas, a Győr és a Lehel HC fiataljait pallérozta. 2023-ban igazolt az Acélbikákhoz, ahol a DAB U18 és U21-es csapatát vezette, valamint szerepe volt abban is, hogy több fiatal megkapja a lehetőséget az Erste Ligába való bemutatkozáshoz. A következő szezonban szintén e két korosztályért, valamint a fiatalok megfelelő integrációjáért felel mindamellett, hogy Somogyi Balázs egyik segítője lesz a felnőtt csapat élén.

- Nagyon örülök, hogy az U18 és U21 vezetőedzői posztja mellett az Erste csapat szakmai stábjában is dolgozhatom másodedzőként. A fő feladatom a fiatalok besegítése lesz a felnőtt csapatba és a ligába. Mindemellett szeretnék Balázsnak a legnagyobb hasznára lenni, mind tanácsokkal, mind pedig a napi munkában.

Remélem, mind szakmailag, mind pedig emberileg erős csapat lesz a miénk.

Az utánpótlásnál a tavalyi szezonban is remekül működünk együtt. Bízom benne, hogy ez a gyümölcsöző munka tovább folytatódhat.”

A stáb nem lenne teljes egy új kapus edző nélkül, így Pinczés Bendegúz is csatlakozik a DAB szakember gárdájához. A 25 éves, korábbi utánpótlás magyar válogatott, 2018-ban csatlakozott a Bikákhoz, és négy szezonon át segítette felnőtt csapatunkat. Visszavonulása után a klub utánpótlásában folytatta pályafutását, ahol több korosztályban is sikeresen nevelte a keze alatt megforduló fiatal kapus tehetségeket. Az ő feladata lesz a felnőtt csapat, valamint mellette az utánpótlás csapatok kapusainak felkészítése.

- Először is szeretném megköszönni a vezetőségnek, illetve az edzői stáb tagjainak, hogy bizalmat szavaztak nekem, és én is a felnőtt edzői stáb tagja lehetek majd a következő szezonban, mint kapus edző.

Azt tudni kell rólam, hogy nagyon szeretem az új kihívásokat, és szeretnék rengeteget tanulni majd a jövőben,

ahogy természetesen az elmúlt években is tettem. Úgy gondolom, Somával, Revával, Hetivel (Somogyi, Revák, Hetler) nagyon jó a kapcsolatunk, és őket ismerve, megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni magunkból és a játékosokból. Személy szerint már nagyon várom az új szezon kezdetét, és kíváncsian várom, mit tudok kihozni magamból is ebben az új feladatkörben.