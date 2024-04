Az első mérkőzésen 17-10-re nyert a Ferencváros, így számukra már döntőt ért egy újabb győzelem, míg hazai bravúr esetén a harmadik találkozóra marad ez. A szerdai összecsapáson Vad Lajos vezetőedző szerint pont abba a hibába estek, hogy elkezdték üldözni az eredményt, a lövéseket akkor engedték el, amikor nem kellett volna. A fontos pillanatokban nem tudtak élni a lehetőségekkel, elvitte a lányokat a hév. Azt azonban megígérte, hogy hiába a válogatottak sorával felálló Fradi az esélyes, az utolsó percig nem fogják feladni.

Szerdán két dunaújvárosi játékos is szemsérülést szenvedett, közülük Somogyvári Lili szereplésére semmi esély nem volt, viszont Jonkl Csenge tudta vállani a játékot, így tizenkét mezőnyjátékossal állt fel a hazai csapat. Az uszodában egy régi ismerőssel is összefutottunk, a klub korábbi holland légiósa, Hanneke Slagter családjával jött el szurkolni.

- A szerdainál sokkal nehezebb meccs vár ránk.

A Dunaújváros tudja, hogy ez az utolsó esélye, ahogy tavaly is egy rémületesen kemény meccset játszottunk az Egerrel, ugye tudjuk annak a végeredményét, az nagyon fájt

és mivel nagyon sokan itt vannak, akiknek ez a fájdalom ismerős, így még jobban mindent elkövetünk, hogy ez a fájdalom ne ismétlődjön meg – idézte Gerendás Györgyöt a Ferencváros honlapja.

DFVE - Ferencváros 13-15 (1-1, 4-3, 4-2, 2-5, 2-4) - büntetőkkel DFVE: Maczkó - Sümegi 1, Garda 3, Szabó, Horváth 5, Dobi 3, Mahieu 1. Csere: Kardos D., Jonkl, Pál. Ferencváros: Neszmély - Vályi 1, Leimeter 2, Pőcze 1, Gurisatti 3, Tóth Csabai 2, Dömsödi 1. Csere: Kiss (kapus), Máté 1, Gerendás 1, Farkas 1, Lengyel, Kuna 2, Bonca. Gól emberelőnyből: 4/9, illetve 5/12.

Remek védekezéssel kezdett a DFVE, Maczkó sorra fogta a labdákat, igaz, támadásban nem sikerült eredményesnek lenni ezek után. Sümegi kapufájára Leimeteré is a lécen csattant, Dobi ejtése megint a fán kötött ki. Végül öt perc után Máté juttatta előnyhöz a vendégeket. Megérkezett az első Fradi kiállítás, de Horváth lövését védte Neszmély, viszont hátul továbbra is nagyon stabilan állt a dunaújvárosi csapat, végül fél perccel a negyed vége előtt Horváth már nem hibázott előnyből. Az utolsó másodpercekben még kiküldték Pált, de Dobi hatalmasat blokkolt Kuna löketénél.

Maczkó Lilla számos bravúrt mutatott be

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az első játékrész nagyon rendben volt - szerdán 5-1-el kezdett a Fradi -, így okkal bízhattunk a hasonló folytatásban.

Bár rögtön az első támadásból Dömsödi centergóllal nyitott, aztán ígéretes akciónál fújt kontrát az egyik játékvezető, Vad Lajos csak a fejét fogta. Azonban a lányok ezt is kivédekeztek, a visszaúszásnál kiállították Pőczét, a fórral pedig Garda élt, 2-2. Ismét mintaszerű labdaszerzés következett a hazaiaktól, Mahieu kiállítást harcolt ki, de ezzel nem sikerült élni. Szabó ismét nagyot blokkolt, a közönség is egyre jobban lázba jött, akkor méginkább, amikor Horváth ejtésével már a Dunaújvárosnál volt az előny, 3-2. Maczkó óriásit védett, de a kipattanó a Fradinál maradt, Tóth Csabai pedig felvarrta a ficakba. Egyre nagyobb lett a csata és a meccs hangulata, Sümegi újabb emberelőnyt váltott gólra, ebben is sokkal jobb volt a csapat, mint az első meccsen, ahol az elején négy maradt ki zsinórban.

Egyszerűen nem talált fogást Maczkón és a védelmen a Fradi, a plusz kettőért témadott a csapat,

a lelátóról zúgott az Újváros, Újváros kórus, majd jött a hangrobbanás, amikor Dobi távolról hatalmas gólt lőtt, 5-3.

Pál kiállításával Kuna élt, s egy ítélet nélküli támadás után az egyenlítésért ment a Fradi, de Maczkó megint remekelt, így maradt a hazaiak egygólos előnye a nagyszünetre.

A harmadik negyedben szokás szerint Vályi elhozta a labdát, az első akció Horváth kiállítását és az ő gólját hozta, Mahieu ellen támadót fújtak, majd Kardos Dominikára is kiállítást, Gurisatti révén pedig máris visszavette a vezetést a Fradi, 5-6. Mahieu parádés labdaszerzés után indította Jonklt, aki egyedül úszott kapura, majd a fára ejtett.

Érezte a közönség, hogy segíteni kell, ísmét jött az erősebb biztatás a lelátóról, aztán Horváth már gólt érő ejtése, 6-6.

Pál végleg kipontozódott a negyed felénél, a fórból Vályi tüzelt, de érkezett az újabb bravúr Maczkótól, a sarokig nyújtózva védett. Kolléganője ezt hiába tette, Horváth pattintott lövése fogott ki rajta, s egy kimaradt ellenakció után előnyben már ismét a plusz kettőért mehetett a DFVE, amit Dobi meg is valósított, 8-6. Hihetetlen milyen munkát végzett a csapat védekezésben, Mahieu blokkolt, majd ő harcolt ki büntetőt, amit Garda kíméletlenül bevágott, 9-6. Négy gólt lőtt zsinórban a csapat, az ember csak dörzsölte a szemét, amit látott.

A közönségen semmi nem múlt

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A három találat mellett az utolsó nyolc percnek nagy lélektani előnnyel vághatott neki a DFVE, persze kérdés volt, erővel miként bírják majd a lányok ezt a csatát. A Fradi mintha elbizonytalanodott volna, mert Leimeter előnyből kaput sem talált. Azért annyira nem, hogy hat perccel a meccs vége előtt ugyanő ne javítsa előző hibáját, 9-7. Sajnos egy kimaradt lehetőség után páros kiállítás, - Garda és Gurisatti akaszkodott össze - majd egy újabb Fradi gól jött, 9-8. Mielőtt nagyon meleg lett volna a pite, egy kapu előtti óriási kavarodás után Mahieu pofozta be a labdát a kapuba,

amire Gerendás György dührohamot kapott, a bírónak kellett csitítania egy sárga kíséretében. Aztán megállítva a meccset, a szerintük az újvárosiaknak túl vehemesen szurkoló hölgyeket küldettek el a lelátóról...

A közjáték előtt kettős emberhátránya került a Dunaújváros, de Maczkó két óriási bravúrt is bemutatott, de az újabb előnnyel már élt a Fradi, 10-9. Aztán nagyon szerencsétlen találattal egyenlítettek a vendégek, majd' félpályáról Gurisatti szabaddobása pattant rosszul, majd a hálóba, 10-10. Két perc volt már csak hátra, amikor Dobi a legjobbkor talált utat a kapuba, sajnos a jó védekezés után nem sikerült eldönteni a meccset. Negyven másodperccel a vége előtt kapott még egy emberelőnyt a Ferencváros. Már majdnem lejárt a támadóidő, amikor Leimeter lövése Maczkó kezéről a kapufára, onnan meg a gólvonal mögé hullott. Ám volt még vissza húsz másodperc, Garda bejátszott Mahiuenk, aki kapufát lőtt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Jöhettek a büntetők, az első párban Horváth és Farkas nem hibázott, utána Garda és Tóth Csabai sem. Sümegi a kapufát találta telibe, Maczkó rajta volt, de nem bírta kikapni Kunáét. Szabó lövésénél a kapus elment a másik oldalra, azonban ő is a kapufát lőtte szét. A mindent eldöntő ötöshöz Gurisatti úszott oda, aki biztos kézzel lőtte döntőbe a Ferencvárost.