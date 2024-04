A szezonban eddig hármszor találkozott egymással a két csapat, a Magyar Kupa elődöntőjében 11-7-re nyertek a zöld-fehérek, a bajnoki alapszakaszban viszont mindkét alkalommal csak egy góllal tudták felülmúlni a dunaújvárosiakat. A tét egyértelműen a hazaiakat nyomta, a DFVE teher nélkül, de természetesen nem lemondva a bravúrról várhatta a meccset.

FTC - DFVE 17-10 (4-1, 4-3, 4-4, 5-2) FTC: Neszmély- Vályi 2, Leimeter 2, Tóth Csabai 3, Pőcze 1, Gurisatti 2, Dömsödi 1. Csere: Kiss (kapus), Máté 1, Farkas 2, Kuna 3, Bonca, DFVE: Maczkó - Dobi 3, Horváth 1, Mahieu 1, Szabó, Garda 1, Kardos D. 1. Csere: Jonkl, Somogyvári, Pál 1, Kardos L., Sümegi 2.

Vályi Vanda menetrendszerűen elhozta a labdát az első ráúszásnál, de gyorsaságát ismertük már akkor is, amikor Dunaújvárosban játszott, illetve a válogatottban. Aztán egyből ötmétereshez jutott a Fradi, Gurisatti pedig elhelyezte a labdát nevelőklubja hálójába, 1-0. Szerencsére Dobi egyből egyenlített, Neszmély hóna alatt suhant el a játékszer. A folytatásban ét támadó hibát is góllal büntetett az FTC, 3-1.

Az első kiállítást a hazaiak kapták, a fórban Dobi lőtt, de Neszmély a helyén volt. A másik oldalon a kapufa segített Maczkónak, majd egy újabb dunaújvárosi emberelőny maradt ki. Bonca távoli ejtését kiszedte a vendégek hálóőre, egy center bejátszás után néma maradt a bírók sípja, így megint a Fradi mehetett a háromgólos előnyért, de jó védekezés után meg a mínusz egyért a DFVE, ráadásul ismét előnybe került a csapat. Sajnos Szabó löketét blokkolta Farkas. Majd negyedszer került fórba a Dunaújváros, de ezúttal lövésig sem jutottak a lányok, mert kontrát fújtak. S már éppen letelt volna a negyed, amikor Kuna távolról óriási gólt szerzett, 4-1.

A második negyed ugyanúgy kezdődött, mint az első. Azaz Vályi elhozta a labdát, s egyből büntetőt harcolt ki Dömsödi, amit Gurisatti megint értékesített, 5-1. Nagyon reméltük, a folytatás már más lesz, de nagyon össze kellett szednie magát a dunaújvárosiaknak, hogy szorossá tudják tenni a meccset. Elsőre egyből kettős kiállítást védekeztek ki, Kardos Dominika kapufát talált, az ismétlésnél pedig leszedték a védők a labdát. Jonkl remek szerelése után Kardos D. szélről szerzett végre gólt, 5-2. Nem sokáig volt ennyi a különbség, mert Máté pattintott lövésével újra négy lett a vendégek hátránya. A Fradi védekezése továbbra is remekelt, de Vályi ziccerét is kikapta Maczkó a hosszúból, Farkas ejtése pedig mellé ment. Mahieut hiába játszotta meg Sümegi, nem jött ítélet, a Fradi viszont elhagyta a labdát a támadásnál. Garda nagy ziccerben szerdte le Bonca kezéről a labdát, majd Mahieu brusztolt ki büntetőt, ráadásul a Ferencváros egyik fontos játékosát, Mátét ezzel végleg kipontozta a meccsből. Garda keze nem remegett meg, 6-3.

S miután megint jött egy kiváló DFVE védekezés, a fordulásból Dobi is eredményes volt, így máris látótávolságra került az ellenfél, 6-4. A hazaiak rosszabb periódusát Tóth Csabai törte meg, aki a meccs első emberelőnyét értékesítette, 7-4. Egy elmaradt ötméterest kért számon a vendég csapat és szurkolóik, Kardos D. megúszása se góllal, se ítélettel nem zárult. Bezzeg megint pár másodperccel a negyed vége előtt büntetőt kapott az FTC, amit Vad Lajos sárga lapon érően kért számon Fodor Rajmundtól. Leimeter pedig ismét visszaállította a korábbi különbséget, 8-4.

A térfélcsere után Mahieu is végre élt egy emberelőnnyel, amire Tóth Csabai és Farkas is góllal felelt a negyed felénél, 10-5 után már valami óriási csodára lett volna szükség, hogy megfordítsa a meccset a DFVE. Azonban tudjuk, a lányokat nem olyan fából faragták, hogy bármit is feladnának, elég volt pár jó védekezés, illetve Sümegi és Pál remek befejezése, hogy ismét élesedjen a találkozó, 10-7. Sőt, másfél perccel a vége előtt Sümegi egy emberelőnyt is kiharcolt, Vad Lajos időt kért, ugyanő pedig gyorsan kihasználta a lehetőséget, 10-8. Pőcze a Fradi szempontjából nagyon fontos pillanatban volt eredményes emberelőnyben, majd két lehetőség is kimaradt a vendégek részéről, végül ismét jött az utolsó másodperces gólja a Fradinak, ajtó-ablak helyzetig játszottak Kunának.

Az utolsó negyedben nem meglepő módon, Vályié volt a labdaelhozatal, és megint jött az első támadásból a Fradi gólja, csak most előnyből, amivel Szabó kipontozódott, 13-8. Horváth ragasztott nagy gólt a kapuba, átlőve a falat, Dobi révén pedig ismét csak három volt a hátrány, és volt még vissza négy perc a meccsből - azaz még lehetett reménykedni. Ám ezt követően sajnos a DFVE lehetőségei kimaradtak, semmi nem jött össze, a hajrát jobban bírta a Fradi, s végül komoly előnnyel győzött.

A folytatás szombaton 17 órától Dunaújvárosban.