A legnagyobb visszatérő kétségkívül a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta lesz, aki párosban Csipes Tamarával, valamint négyesben is indul. Mellette új duók és tehetséges fiatalok is ott lesznek a felnőtt mezőnyben, de az U23-as válogatófutamok eredményeit is érdemes nagy figyelemmel követni, ifjúsági korosztályban pedig tájékoztató verseny lesz. A válogató szempontjából fontos kiemelni, hogy több számban is a jövő heti szegedi világkupán való indulás lesz a tét, amiért a DKSE kenusai is harcba szállnak.

Összességében pedig minden korosztályt tekintve, tizenhetek képviselik a dunaújvárosi klubot: Bebők Lara, Blényesi Luca, Blényesi Réka, Csernák Attila, Dohárszki Ábel, Dolezsál Zsófia, Györkő Huba, Hajdu Jonatán, Katona Réka, Kiss Levente, Kobzos Kristóf, Mészáros Enikő, Slihoczki Ádám, Slihoczki Dániel, Szellák Szabina, Tóth Bence, Varga Gábor.

C-1 1000 méteren a dobogó két legfelső fokára felérő versenyző indulhat majd a világkupán. A győzelemre a tavaly vb-ötödik Adolf Balázs a legnagyobb esélyes, legfőbb kihívói között szerepel majd a DKSE kiválósága Hajdu Jonatán, Fejes Dániel, de Slihoczki Ádám is harcba száll az érmekért.

- Úgy érzem jó úton vagyunk a felkészülésben az idei szezonra. Februárban két hetet tölthettünk el a spanyolországi Cullerában a már-már megszokott helyünkön a kedves spanyol barátainknál. Ezt követően egy rövid itthoni időszak után pedig Törökországba utaztunk. Hasznos és eredményes edzőtáborok voltak, el tudtuk végezni azt a mennyiségi munkát, ami így tavasszal szokás. Nem szenvedtünk hiányt semmiben és az időjárás is végig kegyes volt hozzánk. Szerencsére mostanra itthon is szokatlanul jó idő van, így nem volt nehéz a visszarázódás. Itthon a formába hozás következett.

Jó erőben érzem magamat és várom az első versenyt, az előttünk álló szezont

- mondta Slihoczki Ádám a szakosztály közösségi oldalának.

A férfi C-2 500 méteren újra összetérdel a tavalyi kvótaszerző egység, Korisánszky Dávid és Fekete Ádám. A legkomolyabb kihívók között ott lesz az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán (Hajdu korábban Feketével alkotott párt) duó, Slihoczki Ádám pedig Koczkás Dáviddal száll harcba.

Szellák Szabina az olimpiai kvótaszerző lehetőségért küzd

Női kajakban Hüttner Csaba felnőtt szövetségi kapitány elmondása szerint alapjában egy tájékoztató verseny lesz Szolnokon, a végeredmény azonban befolyásolhatja a jövő heti világkupán induló magyar csapat összetételét. Nagy visszatérő a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta, aki a 2021-es dániai világbajnokság után mutathatja meg újra klasszisát. K-2 500 méteren a kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamarával ül össze (ők egyébként a szám világbajnokai voltak az ominózus 2021-es vb-n).

Női kajakban ez a szám, ahol még két kvótát szerezhetünk jövő héten Szegeden, itt azonban csak olyan egység állhat rajthoz, amelynek egyik tagja sem szerzett még olimpiai indulási jogot.

A már említett két páros így kiesik ebből a körből, akik viszont komoly eséllyel pályázhatnak erre a lehetőségre az a világbajnok Kiss Blanka, Lucz Anna kettős, az U23-as világbajnok Kiskó Réka, Rugonfalvi-Kiss Janka duó, az U23-as Európa-bajnok Biben Karina és a DKSE kiválósága Szellák Szabina, illetve a Szegedi Angelina, Medveczky Erika párosok lehetnek.

A felnőtt kategóriák mellett rajthoz állnak majd az U23-as és az ifjúsági korosztály versenyzői is. Előbbieknek szintén válogatót jelent a szolnoki verseny, utóbbiak egy tájékoztató keretein belül versenyeznek.