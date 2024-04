Amikor közeledik a ballagás, eljön az idő, hogy a fiúgyermek megkapja élete első öltönyét. Ez a ruha az, amit nem mindennap vásárol és visel a férfiember, így a megvásárlása sem egyszerű feladat.

A méret is lényeg

Erről kérdeztük Balogh Amandát, az Amanda Ruhaszalon tulajdonosát, aki nem csupán ifjú hölgyeknek kínál szalagavatós és menyasszonyi ruhát, hanem nagyon szereti a férfiakat is öltöztetni:

– Igen, ma már nagyon jól lehet öltöztetni a fiúkat, s bizony a többség szereti is, ha segítséget kap ahhoz, hogy olyan öltönye legyen, amelyben jól érzi magát. Egy rosszul méretezett, esetlen öltöny el tudja venni egy életre a kedvét a fiúknak az öltöny viselésétől.

Mivel az öltönyvásárlás nem olcsó, így a szülők szeretnek nagyobb méretet választani a szükségesnél, hogy még egy ideig jó legyen a fiúnak a ruha.

– Egy öltönyt körülbelül öt évre szoktunk vásárolni, de nem történik semmi tragédia, ha a pont jóból egy év múlva kicsit rövidebb lesz, hiszen most úgyis az olyan öltönyök a divatok, amelyek kicsit rövidebbnek tűnnek, azaz nem ér le a zakó a kézfej feléig. Kilátszik belőle az ing ujja, hossza is rövidebb, s a nadrág szabása is szűkebb fazonú, rövidebb.

Valóban a túlságosan nagy öltönyben esetlenül néznek ki a fiúk, s ha úgy néznek ki, akkor úgy is érzik benne magukat, s gyűlölni fogják a viselésének minden pillanatát.

Ha már a méretet kiveséztük jöhetnek a színek.

Feketét ne...

Végignézve az öltönyöket, nyilvánvaló, hogy egyre kevesebb a fekete öltöny, az elegáns szürkék, kékek, sőt barnák sokkal népszerűbbek, mint a fekete társaik. Fekete öltöny túlságosan komor, a túlságosan rideg, temetői hangulatot áraszt. Nagyon nehéz is megfelelő inggel és nyakkendővel párosítani, hiszen az erőteljes fekete szín szinte mindennel túl éles kontrasztot mutat. Így, ha jót akarunk fiúgyermekünknek, ne erőltessünk rá fekete öltönyt. Ha mégis sötétebb ruhában gondolkodunk legyen inkább grafitszürke vagy sötétkék, amit választunk, de az anyagában mintás szövet is nagyon elegáns tud lenni.

– Ami még plusz – egészíti ki Balogh Amanda – a mellény és a díszzsebkendő, illetve a csokornyakkendő és a nadrágtartó azonos színű kombója. Ezek is egyre népszerűbbek a fiatal férfiak körében. Egy mellény csokornyakkendővel, vagy egy karcsúsított ing csokornyakkendővel és nadrágtartóval elegáns összeállítás tud lenni.

Gyapjú nélkül soha

Ha már az anyagoknál tartunk, akkor fontos megjegyezni, hogy mindenképpen gyapjú tartalmú legyen, amiből a ruha készül. A tiszta gyapjú kezelhetetlen és viselhetetlen, hiszen nagyon gyűrődik, de minőséget és tartást valamint kényelmet azok az öltönyök tudnak nyújtani, aminek anyaga gyapjút is tartalmaz. Figyeljünk hát oda az összetételre, s akkor biztos, hogy nem fogunk csalódni. Egy jó szabású, jó anyagú öltöny sokkal több lehetőséget ad a viselésére, mint sem a ballagás vagy a felvételi, esetleg a családi ünnepek.

Farmer zakóval

Ma már nem szentségtörés a zakót egy jó farmerrel felvenni, sőt a zakó alá egy jó minőségű póló viselése sem divatbaki. Illetve az eltérő színű zakó és nadrág párosítás sem lehetetlen, ennél azonban oda kell figyelni nagyon arra, hogy valóban illik-e a két különböző ruhadarab egymáshoz.

A kiegészítők használatát ugyan már említettük, de még mindig szabály, hogy az öv és a cipő illeszkedjék egymáshoz, s az öltönyzokni használat sem luxus, ha elegáns összhatást szeretnénk elérni. Ahogy a fekete öltönyök ideje lejárt, a cipő divatnál is színesebbek felé fordul a divat, és egy semleges, jó minőségű nude félcipő vagy egy edzőcipő ugyancsak az öltözék része lehet.

Ahogy Balogh Amanda megjegyezte a férfiak ruhatára is sokkal, de sokkal izgalmasabb és színesebb lett, nem szabad az édesanyáknak sem megijedni ettől.