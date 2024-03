Hat mérkőzés óta nem tudott nyerni a dunaújvárosi csapat, bár többször is közel állt hozzá, legutóbb a Ferencváros II. ellen. Ezúttal a kilencedik helyen álló Bonyhád-Majos vendége volt a sereghajtó DFC, a sorsdöntő meccs szó már elcsépelt kifejezés, de mindenképpen nyernie kellett a vendégeknek, hogy a kiesés ellen vívott harcban még legyen esélyük.

Fotó: Tolnai Népújság/Máté Réka

Bonyhád-Majos - DFC 0-1 (0-0)

Bonyhád-Majos: Budzsáklia - Pál A., Kugli (Enyedi 55.), Széles, Preininger, Lőrinc (Tóth 82.), Mácsik (Horváth 55.), Pál M., Kovács, Sajnovics (Vukk 62.), Kugler.

DFC: Halasi – Puskás, Szepessy R., Stampfel, Horváth M., Bata, Jakab D., Tapiska (Ferenczy 86.), Vörös (Rédling 57.), Kozma B. (Péter 46.), Molnár M. (Dankó 62.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Nagy küzdelem jellemezte a mérkőzést, végül a tipikusan egygólos mérkőzést Szepessy Róbert találata döntötte el a 73. percben.

A DFC győzelme mellett a többi eredmény is nagyjából kedvezett a csapatnak. Ugyanis döntetlent játszott az előttük álló Szekszárd, illetve a szomszédvári Dunaföldvár is szívességet tett nekik a PTE-PEAC legyőzésével. Így e három gárda holtversenyben áll 18 ponttal a 14-16. helyen, s az előttük álló Fehérvár II. is kikapott, ők csak eggyel előzik meg a triót.

Ami a már említett Földvárt illeti, a tavasszal eddig két győzelem és két vereség volt a mérlegük, s most ismét utóbbira készültek alsóházi ellenfelükkel szemben hazai környezetben. Varga Balázs csapata harcban van a dobogóért, s mint a meccs előtt a szakvezető elmondta:

Érmet szeretnénk szerezni a szezon végén, ezért hazai pályán csak a győzelem számunkra az elfogadható eredmény

- A múlt héten 60-70 percen keresztül sikerült az eddig még veretlen, bajnokesélyes Szentlőrinc otthonában fölényben játszanunk, ahol a játék képe alapján többet érdemeltünk volna.

FC Dunaföldvár - PTE-PEAC 2-0 (1-0)

FCD: Vukman - Berekali, Horváth A., Kövesdi (Dorogi 79.), Bartha, Tóth Á. (Ladányi 79.), Gál, Ladányi, Görög, Urbán (Keringer 56.), Tóth M. (Keresztes 66.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Az első félidő 21. percében Tóth Máté szerezte meg a vezetést, a szünetig aztán több helyzetet is kialakítottak a hazaiak, de újabb gól nem esett. A fordulás után erre tíz percet kellett várni, a 55. minutumban Tóth Ákos is betalált, beállítva ezzel a végeredményt.

Tóth Ákos szerezte a földváriak második gólját

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A csapat győzelmével és a Nagykanizsa döntetlenjéve folytatódott a két gárda "libikókája" a dobogón, most éppen a földváriak léptek fel ismét a harmadik helyre.

A forduló további eredményei: Paks II - Érd 0-0, Ferencváros II - Mohács 1-1, Szekszárd - Kaposvári Rákóczi 1-1, FC Nagykanizsa - Szentlőrinc 3-3, Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő - Fehérvár II 3-1, MTK Budapest - Iváncsa 0-3.

A bajnokság állása