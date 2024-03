2009 februárjára országos hír lett, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetbe került az akkori Dunaferr NK, felnőtt kulcsjátékosai és edzője is elhagyta az éppen tíz évvel korábban, 1999-ben még Bajnokok Ligáját nyert együttest. Úgy állt a helyzet, ha az akkori lebonyolítás szerint az alapszakaszból az alsóházba kerül a csikócsapat, akkor onnan egyenes út vezetett volna a másodosztályba. Éppen ezért nem mindennapi döntésre szánták el magukat a klub korábbi ikonjai, klasszisai, és a leginkább nyerhetőnek gondolt meccsre újra csatasorba álltak. Ugyanis ha a Pécs ellen megszerzik a két pontot, akkor az 5-8. helyért folytatva már nem kell tartani az NB I-es búcsútól.

Tíz év kihagyás után ezért edzésbe állt és játékra jelentkezett Kocsis Erzsébet, az 1995-ben a világ legjobbjának választott egyik klublegenda, az akkori ügyvezető igazgató mellett olyan korábbi játékosok is szerepet vállaltak, mint a kapusedző Sirina Irina, vagy Györgyné Oblisz Anita, illetve szülése után Gáspár Gabriella.

Gáspár Gabriella Kocsis Erzsébet Oblisz Anita

Fotó: Nemzeti Sport/Havran Zoltán

Oblisz Anita átékosként részese volt a csapat összes hazai, illetve nemzetközi sikerének. Ötszörös magyar bajnok, KEK-, EHF-, BL-, és Szuperkupa győztes, aki már négy éve már nem szerepel a Dunaferrben, de harmincnyolc évesen még edzett az alacsonyabb osztályú DAC csapatával.

- Kettős érzésem van. Szívem természetesen azt diktálja, hogy segíteni kell a régi csapatomon, az eszem szerint pedig ott a kérdőjel: tudok-e?

A szívem megszakadna, ha a Dunaferr kiesne az első osztályú bajnokságból

- nyilatkozta akkor lapunknak.

Mint beszámolónkban írtuk, hihetetlen volt látni, hogy a kezdésre teljesen megtelt a csarnok, a kilátogató ezerkétszáz ember úgy érezte, a tönk szélére került klub tinigárdáját jelenlétével bíztassa a Pécs ellen. Sőt, amit a Dunaújvárosi Hírlap elsőként írt meg, az valóban bekövetkezett: kiváltották a játékengedélyét a csapat egykori klasszisának, Györgyné Oblisz Anitának, a szülés miatt pihenőn lévő Gáspár Gabriellának, és az ügyvezetőnek. Sáriné Kocsis Erzsébetnek- utóbbi saját magának intézte el a papírjait. Rajtuk kívül a kapusedző, Sirina Irina is mezt húzott. A gárda másik ikonja, Radulovics Bojana viszont nem, ám a lelátón ő is ott szorított egykori alakulatának. Ideiglenes másodedzőként a kisbabát váró Ferling Bernadett pedig Rapatyi Tamás segítségére sietett.

Kocsis Erzsébet, Ferling Bernadett és Sirina Irina

Fotó: Nemzeti Sport/Czerkl Gábor

A dunaújvárosiak szempontjából létfontosságú meccset végül hihetetlen izgalmak után 22-21-re nyerték a hazaiak. A zsúfolásig telt lelátók előtt játszott, megható pillanatokat sem nélkülöző találkozón Kocsis Erzsébet lánya, Sári Barbara tíz gólt szerzett, a vége előtt hétméteresből szerzett találata jelentette a győzelmet. A sikerből Gáspár Gabriella kettő, Oblisz Anita egy találattal vette ki a részét, Sirina több hétméterest is hárított, Kocsis játéka pedig hatalmas lelki pluszt adott szurkolóknak és játékosoknak egyaránt.

Kocsis Erzsébet (j) és lánya Sári Barbara

Fotó: Nemzeti Sport/Czerkl Gábor

Sirina személyisége sugárzott a fiatalok között, így foglalta össze a Dunaújvárosi Hírlapnak a meccset.

Ritka, az én pályafutásomban történelmi pillanatot jelentett ez a győzelem. Nem túlzás, de egy komoly nemzetközi kupasikerhez tudnám hasonlítani.

- Amikor megláttuk a rengeteg embert a nézőtéren, hát az óriási élmény volt. Úgy gondolom, lelki támaszt adtunk mi, idősebbek a fiataloknak, akik megható módon el is fogadták ezt a segítséget, és erőt merítettek belőle. De a játékban is tudtunk tenni a sikerét. Annyira együtt volt a csapat, annyira érezte mindenki, hogy kell a győzelem, hogy ez ritkaság. Jól kiegészítettük egymást. Szívvel-lélekkel játszottunk fantasztikus közönségünk előtt. Mindezért mindenkinek, aki a sikerért valamit is hozzátett köszönet jár.

A mérkőzés jegyzőkönyve