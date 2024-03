Vendégünk volt Müller Mercédesz látszerész, aki egy véletlen folytán került erre a pályára. A keramikus, fényképész szakmát is kitanulta, amik mostani munkájában is segítségére vannak. Szemünk védelméről, látásunk folyamatos romlásáról is beszélgettünk.

Mi a különbség a szemész, a látszerész és az optometrista között?

Beszélgetésünkből kiderül!

Tartsanak velünk!