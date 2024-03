Bizony, nem is tudjuk, hogy az egyes növények, dísznövények, a zöldségek és a gyümölcsök mennyi kiaknázatlan felhasználási lehetőséget rejtenek magukban. Nagy Z. Róbert kertészmérnök a március 20-án tartott ismeretterjesztő előadásában többek között erről mesélt a Fekete Sas Patikamúzeumban, olvasható a feol.hu-n.

A kertészmérnök előadását azzal indította, hogy Magyarországon gyakorlatilag megszűnt az élelmiszer önrendelkezés, azaz ma, ha egyik napról a másikra élelmiszerhiány lépne fel nagy valószínűséggel napokon belül éhezni kezdenénk, mert nem gondoskodunk már arról, hogy kertünkben különböző zöldségeket, gyümölcsöket termesszünk. Ijesztő adat továbbá, hogy az elmúlt 20 évben hazánkban eltűnt a konyhakertek 97 százaléka.

Ahhoz, hogy ez némileg változzon jobban kell ismernünk a növényeket, zöldségeket és gyümölcsöket. Tudnunk kell, hogy felhasználásuknak csak egy kis részét ismerjük jelenleg.

Néhány példát említve az ánizsizsóp a köhögéscsillapító hatása mellett kiválóan megízesíti a limonádét, a méhbalzsam amellett, hogy salátalapanyagként is hasznosítható, segíti az emésztést és jó a meghűlésre, a földi cseresznye vércukor stabilizáló, foszfortartalma miatt pedig elősegíti az izmok és a csontok egészségét.

A kertészmérnök szerint törekedni kell arra, hogy egy kert többcélú legyen, azaz díszítő funkciója mellett nem árt, ha hasznos is. Ez pedig ma már nem is olyan bonyolult, hiszen rengeteg olyan növény, gyümölcs és zöldség van, amelyek finomak és közben jól is mutatnak. Ilyen például a bordó levelű szilva, őszibarack, a fekete levelű bodza, egérdinnye, lopótök vagy a rebarbara. Aztán, amit szintén érdemes termeszteni azok a fagyálló zöldségek, amelyek akár a hó alól is kiszedhetők. Ilyenek a káposztafélék, tépőkelek vagy a csicsóka.

Nagy Z. Róbert kitért még két manapság uralkodó trendre, a regrow-ra, azaz az újratermesztésre, mely során a növényi hulladékokból új növényt nevelünk, illetve a lusta kertészetre, amikor kevesebb munkával több élelmiszert termelünk. Ehhez azonban tudni kell, hogy a sárgarépának például a zöldje salátába vagy fűszerbe is felhasználható. De ugyanígy a káposztafélék, a retekfélék vagy az édesburgonya levele is használható.

A fentiek mellett vannak még az ehető gyomok – kövér porcsin, csalán, tyúkhúr –, amelyekből tea, dzsem vagy épp saláta készülhet.

A kertészmérnök szerint egy kis utánajárással és elegendő kreativitással számos élelmiszert megtermeszthetünk magunknak, majd felhasználhatjuk őket úgy, hogy egyes elemeik a kuka helyett a tányérra kerüljenek.