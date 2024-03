Most hogy egy félország azon töri a fejét, hogy Krausz Gábor, hogyan és miként fogja a karjáról eltüntetni az exe tetovált képét, felvetődik, hogy bizony nem egy-két ember van, aki megbánta már azt, amit örök érvényűnek gondolva magára varratott. És megpróbálja most már eltávolítatni a testéről is, nem csak az életéből. Nem ő van ezzel így egyedül. Ennek apropóján kerestük meg Keresztes Kamillát, a Fittderma Bőrgyógyszati Centrum lézerspecialistáját, akinek szakmája – többi között - a tetoválás eltávolítása is.