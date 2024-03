Tavasszal rendkívül fontos, hogy segítsük a fecskéket, így ez az évszak kiemelt fecskevédelmi időszaknak minősül. A segítség azért is lényeges, hiszen Magyarországról akár 2 millió fecske is hiányozhat 2010 óta – számolt be róla a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Mint írták, az ezredfordulót követően több, mint 50 százalékkal csökkent a hazai fecskeállomány, azaz mára legalább minden 2. madár eltűnt az ereszek alól. A gond azonban nem csak országunkban áll fent, egész Európa-szerte csökken a fecskék száma, ami nem kis aggodalomra ad okot.

Mint ismert, a fecskék kifejezetten nagy szerepet játszanak a kártevők, szúnyogok, egyéb rovarok számának redukálásában, természetes védelmet nyújtva így az általuk terjesztett kórokozók ellen is. Minden fecske legalább 1 kilogramm (a muslicától egészen a nagyobb légy méretéhez hasonló) repülő rovart fogyaszt csupán a költési időszak alatt, az állomány megfogyatkozása miatt azonban legalább 2 millió kilogramm kártevő rovar marad környezetünkben évről évre – írja az MME.

Fotó: Getty Images

A madarak számának csökkenése több tényezőnek is betudható. A háttérben a klímaváltozás, a táplálék csökkenése (pl. nem megfelelően végzett szúnyogirtás), valamint a élőhelyek átalakítása (pl. a fészkelőhelyek megszűnése) áll. Nagy szerepet játszik az állomány fogyásában még a fészkek illegális eltávolítása, leverése, valamint a madarak elüldözése is, ami sajnos egyre égetőbb probléma.

Az állomány csökkenésének megakadályozása érdekében több mindent tehetünk. Készíthetünk például műfészkeket, amit akár otthon, saját kezűleg is könnyen létrehozhatunk. A sokak számára gondot okozó ürülékpotyogás megelőzésére is van megoldás, mégpedig a fecskepelenka. Ennek elhelyezésével nem okozhat többé kényelmetlenséget, ha lakóhelyünk közelében fészkelnek a madarak. Mivel a fecskék egy fajtája sárból készíti fészkét, így nagy segítség számukra az is, ha sárgyűjtőhelyeket készítünk munkájuk megsegítésére. Ez különösen fontos azokon a helyeken (pl. városban), ahol kevés zöld terület van, illetve azon időszakokban (pl. tavasszal és nyáron), amikor az aszály miatt nem található sár.