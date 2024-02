A magyar jégkorong történelmi pillanatokat élhetett át 2023. május 9-én, hiszen minden idők legnézettebb hazai mérkőzésének adott otthont az MVM Dome. Az akkor az A csoportos világbajnokságra készülő kanadai és a magyar válogatott találkozóját hivatalosan mintegy 15 ezren tekintették meg a helyszínen, és ez a szám most akár meg is dőlhet!

Igen, Kanada újra Magyarországra látogat, NHL-es klasszisokkal érkezik Budapestre a tavalyi világbajnokság győztese, hogy a 2024. május 10. és 26. között Csehországban rendezendő elittorna előtti utolsó felkészülési meccsét a magyar válogatottal játssza.

A mieink akkor már a bolzanói divízió 1/A-s világbajnokság után lesznek, de óriási lehetőséghez jutnak azzal, hogy a sportág legjobbjai ellen fejezhetik be a szezont. A kanadai szövetség és a játékosok is elismerősen szóltak a tavalyi eseményről és a létesítményről, remekül érezték magukat, és persze elvarázsolta őket a magyar közönség hokiszeretete – ezt most újra átélhetik.

A jegyértékesítés február 14-én indul az Eventim oldalán, több kategóriában. Korlátozott számban kedvezményes áron early bird jegyek érhetők el.