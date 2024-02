A többfordulós verseny népszerű a fiatalok körében, ez meglátszik a rengeteg nevezés alapján is, ráadásul ismét elnyerték hozzá a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatását, így még értékesebb nyereményekért szállhattak versenybe a tanulók.

A háromfős csapatok október 15-ig adhatták be jelentkezéseiket. Ezután emailben kapták meg az első forduló feladatait, amelynek fő témaköre Amerika volt. December közepén következhetett a második forduló, főszerepben Dél-Amerikával. A napokban Jakab Beáta és Cser Ádám, a versenyt szervező pedagógusok arról számoltak be, hogy lezárták és értékelték a két forduló visszaküldött munkáit. Ezúton is köszönik mindenkinek azt a rengeteg munkát, amit a feladatok megoldásába fektettek, igazán színvonalas megoldásokkal találkozhattak, ami egyrészt nagy örömmel töltötte el őket, egyben megnehezítette a pontozást is. Az első forduló 103, a második 114 pontos volt, így összesen 217 pontot lehetett elérni a tökéletes feladatmegoldásokkal. A tíz legjobb csapat juthatott a döntőbe, így a színvonalas munkák miatt a fináléhoz legalább 200 pontot kellett elérni. A döntő részleteiről hamarosan értesítik az érintetteket.