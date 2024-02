Ki lehet tűzoltó?

A Facebook oldalamon bukkant fel egy riport, amiben az országos médium arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon lehetnek-e hölgyek hivatásos tűzoltók. Az inspirációt jelentő sajtóorgánum felkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot azzal a céllal, hogy pontot tegyenek az ügy végére, hiszen a weboldalukon nem találtak egyértelmű információt arról, hogy hölgyek lehetnek-e tűzoltók. A válasz engem is meglepett, hiszen bár a katasztrófavédelem 12 ezer fős állományából több mint 750 nő teljesít hivatásos tűzoltóként szolgálatot, egyikőjük sem a kivonuló osztag tagja. Ez már csak azért is érdekes, hiszen több külföldi filmet és sorozatot is találni, ahol bizony nők is berohannak egy-egy esetnél a tűzbe. Ráadásul tudtam, hogy a helyi körökben is ismerek tűzoltó nőt, hiszen az önkéntes tűzoltóságok más „elbírálás” alá tartoznak. Nem egyszer fedeztem fel Mérges Anettet azokon a képeken, amiket szolgálatteljesítés közben készítettek és publikáltak, így mindenképpen szerettem volna erről a szép szakmáról beszélgetni.

A helyi erők

Az önkéntes tűzoltóságoknál van lehetőség a csatlakozásra, így mindenképpen szerettem volna egy érintettel is beszélni a szakma nehézségeiről. Mérges Anett már gyerekkorában is tűzoltó versenyekre járt, talán a sors keze, hogy a vőlegénye és leendő apósa lévén bekerült egy tűzoltó családba, ahonnan szinte egyenes út vezetett a „szertárba”. Így hívják ugyanis maguk között azt a garázst, ahol a tűzoltóautó, az egyéb mentésre szolgáló eszközök, az öltözőjük és a parancsnokuk irodája is található.

Bennem van a segíteni és tenni akarás

– nyilatkozta Anett, ahogyan egyre mélyebbre merültünk abban a szakmában, amiben lányként nehezebb helyt állni.

Nagyon büszke azonban arra, hogy 2019 márciusától egészen 2023 decemberig egyedüli nőként volt a csapat tagja, az év végén ugyanis egy másik lány is csatlakozott hozzájuk. A fiúk egyáltalán nem éreztették vele, hogy a neme alapján meg kellene különböztetni, hagyják, hogy dolgozzon, hamar befogadták a csapatba is. Anett feladata könnyebb háttérmunkákból tevődik össze, pl. amint kiérnek a helyszínre, azonnal kihelyezi a terelőkúpokat – a fiúk tudják, hogy ezzel nekik nem kell foglalkozniuk. Ezt követően figyel, hogy kinek mire van szüksége, odaviszi nekik, hiszen ezzel nagymértékben megkönnyítheti az ő munkájukat.

Az első bevetés

Természetesen vett már részt tűzoltásban is, az első komolyabb esemény, amin ő is a csapattal helyszínre sietett, szintén egy tűzhöz köthető. A Matild Majorban kiütött tűzhöz riasztották őket, ez az élmény pedig örökre veled marad, ahogy haladtak a hatoson, de a láthatárban már látszódott hol csaptak fel a lángok.

Útközben Anett még izgult, viszont ahogy kiértek a helyszínre az adrenalin felülkerekedett a helyzeten és olyankor, mint mindenki, ő is ment és tette a dolgát.

8 perc

Előre leadják, hogy ki és mikor riasztható, a telefon pedig bármikor csörrenhet, ezt követően 8 perc alatt el kell indulniuk. Ha jön az SMS, akkor mindenki fut, rohan a szertárba, egy percen belül felöltöznek, és már pattannak is a kocsiba, indulnak. Nyilván mindenki arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb beérjen, amióta Anett csatlakozott, azóta nem volt példa arra, hogy esetleg gyakorolni kelljen a folyamatot, rendszerint mindenki a legjobb formáját hozza.

Ki lehet önkéntes tűzoltó?

Anett is bátorítja azokat, akik éreznek magukban ambíciót – akár nőként – hogy tűzoltók legyenek. Ne fogják vissza magukat, hiszen ez egy szuper csapat! Nincs kifejezetten felvételi, a hölgy, aki legutóbb csatlakozott hozzájuk külön megkereste a parancsnokot és utána járt a feltételeknek. Aki esetleg azon gondolkodik, hogy mik ezek, összegyűjtöttük: betöltött 18-ik életév, valamint egy sikeresen teljesített 40 órás tanfolyam, valamint, hogy tagja legyen az egyesületnek. Műszaki mentés esetében pedig rendelkezzen a gépek kezeléséhez szükséges jogosítványokkal.

Forrás: part-oldalak.hu