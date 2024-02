A minap egy közösségimédia-bejegyzésben láttam, amint négy fiatalember egy kifeszített amerikai zászló mögött boldogan pózolnak, nyakukban egy-egy aranyéremmel. Az amerikai „nemzeti csapatnak” ugyanis 30 év után sikerült legyőzniük Kínát egy matematika-világversenyen. Az eset szépséghibája csupán az, hogy ez a négy mosolygós amerikai fiatalember mindegyike kínai. Persze miért is lepődünk meg ezen, hiszen leginkább a sportban tapasztalva más nemzetiségű versenyzők is hozzák az eredményeket a nemzeti csapatoknak. A történetben nem is ez az érdekes, hanem inkább az, hogy az amerikai csapatnak épp kínaiak nyerték a világbajnoki címet, épp a nagy rivális Kína előtt.