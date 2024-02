Először ellenőrizzünk!

Először is ellenőrizzük a kerti szerszámok, eszközök állapotát. Ha gondosak voltunk, akkor a szerszámokat megtisztítva tettük el télire száraz, védett helyre. Azonban még így is előfordulhat, hogy a fém eszközöket kikezdte a rozsda, vagy egyes szerszámok anyaga elöregedett az állásban. Nézzük át őket, melyik szorul élesítésre, ápolásra, esetleg cserélésre.

A benzines gépeink számára gondoskodhatunk üzemanyagról, az akkumulátorosakat pedig ellenőrizhetjük, szükség van-e töltésre. Azért is érdemes ezeket beindítani, hogy meggyőződjünk arról, hogy működnek-e a hosszú téli álom után. (Tapasztalatból tudom, márciusban szervizbe vinni egy fűnyírót, vagy fűkaszát reménytelen dolog, legalábbis az a része, hogy három-négy héten belül elkészüljön a karbantartás. Az egyik szakember mondta nekem néhány éve, egész télen itt ülök egyedül, márciusban pedig be sem tudok jutni a műhelybe a rengeteg géptől.)

A február az előre gondolás időszaka is. Készítsünk tervet, milyen növényeket szeretnénk vetni. Szerezzük be a szükséges magokat, hiszen ha nem vásárlunk palántákat késő tavasszal, vagyis magról szaporítunk, akkor a magültetés ideje most jött el, elkezdhetjük a palántákat nevelni. Azt is megtervezhetjük előre, mikor és milyen facsemetét akarunk ültetni.

Lássuk el a talajt tápanyagokkal: szórjuk ki a komposztot, vagy növényeinknek megfelelő műtrágyát február végétől március elejéig. Mivel az utolsó őszi műtrágyázásnál nagyobb mennyiségben csak foszfort és kálciumot szórunk ki, nitrogént kevesebbet (gyorson oldódik), ezért most a három kombinációjával (NPK műtrágya) kell dolgoznunk. (Aki ősszel szerves trágyát hordott ki, az gyakorlatilag hátra dőlhet, hiszen ez utóbbi megteszi a kellő hatását a földekben.)

Már lehet metszeni

Készüljünk elő a metszésre! Amikor -2 °C fölé emelkedik a hőmérséklet – de nem árt, ha megvárjuk a nulla fok felettit –, már elkezdhetjük a bogyós cserjék metszését, és a hónap végén pedig a gyümölcsfákét is. A metszési az egyik legtöbb szakértelmet kívánó kerti teendő, így ha nem vagyunk biztosak magunkban, bízzuk inkább szakemberre. Győződjünk meg metszés előtt, hogy már nincsenek megfagyva a hajtások, mert olyankor csak árthatunk a növényeinknek. A díszcserjék és sövények alakító metszését is elvégezhetjük február végéig.

A leggyakoribb fák és cserjék, amelyeknek már biztosan elvégezhetjük a megújító metszését február végéig az almafa, körte, ribizli, bodza, és fagyal-, gyertyán- és galagonyasövények, illetve a kora tavasszal hajtó díszfüvek.

Amivel viszont érdemes lehet tavaszig várni, de hamarosan metszhető, az a kajszibarack, a nektarin, a szilva, a meggy, a málna, az egres, a mogyoró, a tuja, a tűztövis.

A csonthéjas gyümölcsfákon gyakori a mézgafolyás. A gyantaszerű mézgát szedjük le, az alatta lévő szöveteket éles késsel tisztítsuk meg, majd kezeljük le a sebeket sebkezelő készítménnyel (például a gazdaboltokban kapható méhviasszal).

A szőlőt gyakorlatilag egész évben metszhetjük, de Magyarországon hagyományosan a február és április között időszak ez. Bár Bálint gazda szerint a metszést akkor lehet elkezdeni, amikor nagyobb fagyoktól már nem kell tartanunk, de ne halasszuk addig, amíg a nedvkeringés megindul és a metszési felület „könnyezni” kezd.

Gondoljunk a gyepre

Gondoljunk a gyep egészségére is! Már csak azért is, mert a hobbikertekben egyre több a nagy fű felület, egyre kevesebb a veteményes, a gyümölcsös. A tél nem kedvez a fűféléknek, nem kapnak elég fényt, és a sok csapadék miatt terjedni kezdenek köztük a mohák és a gombák. Ezért fontos, amikor a természet ébredezni kezd a téli álmából, végezzük el a gyepszellőztetést. Ilyenkor gereblyézéssel eltávolíthatjuk az elhalt növényi részeket. Ezek télen egy filcréteget képeznek, amelyek gátolják a füveket abban, hogy tápanyagot és nedvességet vegyenek fel a talajból. Erre a célra megfelelő lehet egy fűgereblye használata, de megvannak a megfelelő célszerszámok is. Egy kifejezetten erre a célra tervezett gyepszellőztető gereblyének, vagy gépnek az az előnye, hogy rést nyithatunk vele a talajban is, segítve ezzel a gyep fejlődését. Így biztosan szép zöld pázsittal örvendeztet meg minket tavasszal az udvarunk. Ilyenkor már elszórhatjuk a gyepműtrágyát, a gyep-gyomírtót, az utóbbit általában csak olyan füves területre szabad kiszórni, ahol legalább hat hónapos a fű.

