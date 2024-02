- A szülésre felkészítő tanfolyamot évente háromszor szervezzük meg, mindegyike hat részből áll, amelyen a gyermeket várók megismerkednek a kórházunkkal, a szülészettel és a lehetőségeikkel. A tanfolyamon részt vevők mintegy 90 százaléka a kórházunkban is hozza világra gyermekét. Mindemellett kissé visszaesett nálunk a szülések száma, tavaly mintegy 800-an hozták a világra a mi kórházunkban gyermeküket, ez 50-60 szüléssel kevesebb, mint az előző években.

- Miért?

- Ez a visszaesés országos szinten jellemző az állami intézményekre. Ugyanis nem lehet az új szabályozásnak megfelelően az állami kórházakban szülészorvost választani, így a szülést a mindenkori ügyeletes orvos vezeti le. A leendő szülők egy része saját orvost szeretne, így a magánkórházak népszerűsége valamennyivel erősödött. Pedig a dunaújvárosi kórház szülészete minden olyan feltétellel rendelkezik, ami ahhoz kell, hogy biztonságban tudják világra hozni gyermeküket. A mi kórházunkban mindig van szakorvos, mindig van bent ügyeletes orvos is. A dunaújvárosi szülészeti és nőgyógyászati osztályon megvannak a feltételek a sürgősségi ellátásnak is. Ezt nemcsak mi mondjuk magunkról, a vizsgálati adatok is ezt igazolják. A hivatalos mérések szerint az ország 78 szülészeti osztálya közül jelenleg is benne vagyunk az első tízben. Az adatok igazolják, hogy jól szervezett az osztályunk, jó szakembereink vannak, akik megfelelően látják el a feladatukat.

- Mik a tapasztalatai?

- A várandóság idejéről megállapíthatjuk, hogy a kismamák tájékozottabbak, olvasottabbak, meg van bennük a szándék, hogy minél többet tudjanak a gyermekük születéséről. Sajnálattal kell megjegyeznem, hogy az első gyermek vállalása kitolódott, nagyon sokan harminc év fölött vállalnak csak babát. Érthető módon a nők is meg kívánják teremteni a családalapítás előtt az egzisztenciájukat. Sajnos azonban, ha minél később vállal valaki babát, annál nagyobb az esélye, hogy nehezebben esik teherbe, s bizony negyven év felett a magzati rendellenesség esélye is nő. Nem véletlenül szaporodtak meg a meddőségi központok, ma már minden megyében vannak, Budapesten több is, az ezzel foglalkozó klinika. Igyekszünk minden módon segíteni, hogy a szülés a lehető legzavartalanabban történjen. Ha kérik a kismamák, lehetőség van fájdalomcsillapításra. Ma már a természetes szülések egyharmadát epidurál fájdalomcsillapításban végezzünk, a fájdalomcsillapítás lehetőségével a szülőnők a nap 24 órájában élhetnek. A császármetszések aránya a természetes szülésekhez képest az országos átlag alatt van, nálunk 30-33%. Mi meghallgatjuk a várandós hölgyek kérését, azt is, ha császármetszést szeretnének, de a szakma szabályainak megfelelően járunk el, hiszen az a célunk, hogy a baba és a mama is egészséges legyen.

- Milyen kéréseik lehetnek még a kismamáknak?

- Igyekeztünk otthoni körülményeket biztosítani a szülőszobán. Ha valaki kéri, akkor zenét hallgathat, vagy aroma diffuzort kérhet, de a szülési módok közül is válogathat. Ha akar, akkor széken, földön, vagy falon lógva hozhatja világra gyermekét. Egyedül a vízben szülést nem vállaljuk, mivel az speciális monitort igényel, s mivel csak 3 százaléka szeretne a kismamáknak ezzel a lehetőséggel élni, így nem lenne ésszerű erre beruházni. Egyébként a felszereltségünk a nyugat-európai klinikáknak is megfelel, s erre nagyon büszke vagyok. Gyakoriak az apás szülések, de más hozzátartozó is részt vehet, még a császármetszésnél is, hogy támogassa a vajúdó kismamát.

Dr. Bazsa Sándor főorvos szerint nagyon jó az együttműködés a terhes gondozás során a társszakmai szervezetekkel így a nőgyógyászokkal és a védőnőkkel is. Igyekeznek úgy együtt dolgozni, hogy a legkisebbre csökkentsék a szüléssel együtt járó rizikót, s a lehető legegészségesebb és legszebb kisbabák lássák meg a napvilágot.