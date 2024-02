A hideg tél miatt az udvaron tartott a házi kedvencek számára jól szigetelt lakóhelyet kell biztosítaniuk a gazdiknak, azonban ezzel nem érnek véget a téli állattartással kapcsolatos teendők, hiszen a fagyoktól nem csak az állatokat, de azok innivalóját, vizét is védeni kell.

Az állatok télen is rendkívül hamar kiszáradhatnak. Havazás esetén általában pótolni tudják a szükséges folyadékmennyiséget, azonban ez nem minden esetben jó megoldás, a hó mennyiségű fogyasztása ugyanis gyomorproblémákhoz vezethet. A legkedvezőbb megoldás, ha az udvaron, kertben tartott háziállataink vizét gyakran cseréljük, és még csak esélyt sem aduk arra, hogy az befagyjon. Mindezt természetesen sokaknak lehetetlen küldetés teljesíteni, hiszen a gazdik többsége napközben dolgozik. Mi tehát a teendő?

Abban az esetben, ha a folyadék gyakori cseréjét nem tudjuk elvégezni, érdemes más megoldást keresni azért, hogy állatainkat ne fenyegesse a kiszáradás veszélye. Jó megoldás lehet, ha az udvarban elhelyezett tálba langyos vizet öntünk, így az hosszabb ideig meg tudja tartani cseppfolyós állapotát. Ha kutyánkat vagy macskánkat általában száraz táppal etetjük, még fontosabbá válik a víz befagyásának megakadályozása, hiszen az állat csak az ivóvízzel tudja bevinni a szükséges folyadékot. Amennyiben nem tudjuk rendszeresen cserélni a kihelyezett innivalót, a téli időszakban célszerű vizesebb táplálékkal etetni kedvencünket: az eledel lehet nyers hús, konzerv, langyos húsleves (ami a hidegben kifejezetten jó megoldás), de akár a száraz táp vizezése is elérheti a célját.

A víz pótlása, fagyás esetén cseréje nem csak a kint tartott négylábúak esetén fontos, udvarunk, kertünk tollas látogatóinak folyadékbevitelére is tanácsos figyelni, főleg, ha etetésükből is kivesszük a részünket. Az olajos magvakat fogyasztó madaraknak megnövekedett vízigénye van – számolt be róla a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Mindemellett a madarak a vizet tolluk megtisztítására is használják (még télen is), így javasolt naponta 1-2 alkalommal cserélni a számukra kihelyezett folyadékot. A MMTE információi szerint télen érdemes 5-10 cm mély műanyag virágalátétbe önteni a langyos vizet. Ebbe mélysége miatt fürdeni is tudnak a tollas apróságok, az itató anyaga pedig alkalmassá teszi a belefagyott víz könnyebb eltávolítását. A víz gyors befagyását továbbá megelőzheti az is, ha napos helyen hagyjuk az itatót.