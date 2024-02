Amikor gyakran követik egymást az időjárási frontok, a mentők munkájában megfigyelhető, hogy az átlagosnál jóval több riasztás érkezik a szív-érrendszeri panaszokkal kapcsolatosan, illetve több a stroke-os eset is. Utóbbi, vagyis az agyi érkatasztrófa esetében nagy jelentősége lehet, mikor jut a beteg szakorvoshoz, hiszen pár óra alatt is végzetes lehet ez a hirtelen jelentkező betegség. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a beteg családtagjai, illetve az őt körülvevők egyből felismerjék, ha ilyen probléma áll fent. A podcast adásban Timár Kriszta elsősorban erről beszélgetett Hangai Józseffel, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársával, akitől praktikus tanácsokat is megtudhatnak, milyen egyszerű tesztekkel ellenőrizhető, hogy stroke-ról van-e szó.

