Habár csodaként emlegeti a Sóstó Vadvédelmi Központ, hogy a vetési varjú élve került be hozzájuk, mégis elkeseredésüknek adtak hangot. Mint bejegyzésükből is kiderült a napokban Pátkáról vitték be hozzájuk a madarat, amely valamikor egy fejlövést kapott, olvasható a feol.hu-n.

„Sajnos egyelőre még havonta találkozunk hasonló esetekkel. Sok ember kedvtelésből, gondolkodás nélkül károsítja az élővilágot, ami körülveszi. Büszke lehet magára, aki hasonlót cselekedetekkel érzi többnek önmagát.” – olvasható a posztnál.

Lejjebb pedig azt is kifejtik, hogy a vetési varjú koponyája a lövés következtében beszakadt, de a lövedék úgy állt meg a fejében, hogy nem okozott végleges roncsolást. A koponyája a sérülést követően összeforrt és a madár úgy élt tovább, de repülni már nem tudott, így bevitték a központba. Az ólom azonban vélhetően mérgezést okozott a szervezetében, ami lassan legyengítette. Így már nem tudtak rajta segíteni.