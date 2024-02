Korábban már készítettünk vele interjút. A rövidhír kapcsán felvettük a kapcsolatot a pilótával, abban a reményben, hogy elmondja a tapasztalatait a vizsgával kapcsolatban. Marci kérésére egy későbbi időpontban beszélünk majd.

Telefonon sikerült elérnünk Szurma Józsefet, az egyesület elnökét és arra kértük röviden mondja el, mit gondol Marci vizsgájáról.

- Mint minden „típusvizsgánál”, itt is az adott repülőgép ismeretéből kell elméleti és gyakorlati vizsgát tenni. Ez igaz a kisrepülőre és a BOEING B737-re is. A felkészülést és vizsga komolyságát tekintve azonban óriási különbségek vannak. Míg a kisrepülőnél egy vizsgáztató felügyeli a repülést, Marcinál négy személy figyelte árgus szemekkel minden mozdulatát. Elképzelhető, hogy az elején teherszállító repülőgépet vezet majd és megfelelő rutin megszerzése után kerül majd csak át személyszállításra. Remélem lesz alkalma valakinek közülünk majd Marcival valamelyik járaton repülni. Most neki egy célja van, hogy minél többet repüljön. Nagyon tudatosan és elhivatottan követi az útját. Le a kalappal előtte, mert a fiatalok között nagyon kevés az ilyen céltudatos ember. Amit megálmodott, azért nagyon sokat tett, hogy megvalósulhasson. Tűzön, vízen keresztül viszi az álmait és ez becsülendő. Szívből gratulálunk Marcinak a nem mindennapi teljesítményéhez! A hosszú kitartó tanulás és munka meghozta az eredményét.

Sok-sok jó leszállást kívánunk neki!