Amikor próbálunk megszabadulni néhány pluszkilótól, akkor a megfelelő étkezés és a mozgás mellett fontos szerepe van a folyadékbevitelnek is. A víz önmagában is a legegészségesebb ital, és fogyókúra idején is nagy hasznát vesszük. Pár extra hozzávalóval pedig még hatékonyabb segítség lesz a zsírégetésben. Mutatjuk a receptet és a szuper egyszerű elkészítést videón.

Súlycsökkentő ital egész napra

Reggel előre elkészíthetjük ezt a súlycsökkentő bombaitalt, majd 1-2 óra állás után már fogyaszthatjuk is a nap folyamán. A vízhez hozzáadott uborka magas víztartalmával hidratáltságot biztosít, a C-vitaminban gazdag citrom gyorsítja az emésztést, a gyömbér stabilizálja a vércukorszintet, a menta pedig gyulladáscsökkentő hatásával segít, hogy pár nap alatt újra a régi formába kerüljünk. HOZZÁVALÓK: 2 db kígyóuborka 2 db citrom 2 ek. reszelt gyömbér 2 liter szénsavmentes ásványvíz 12 db mentalevél

Elkészítése: