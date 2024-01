Mezőfalván a Kiss Kálmán Művelődési Házba kopogtattunk be elsőként, ahol családi társaság Barczáék és barátaik múlatták az időt. A hangulat már este fél tíz felé fergeteges volt, köszönhetően a jó zenének és a sokféle ételnek, italnak az asztalon.

Mezőfalván a Barcza család és barátaik múlattak egy társaságban

Boldog új évet kívánva álltunk tovább Nagyvenyim irányába kanyarítva a kormánykereket. Itt már az évek óta hagyományos szülői munkaközösség báljába köszöntünk be. Táncra kapacitálni ezen a helyen sem kellett nagyon az embereket. A zenéért régi ismerős, a Turi zenekar gondoskodott. És ahogy a képeken is látható, a hangulatra itt sem lehetett panasz. Rövid időzést követően Kisapostag felé vettük a menetirányt.

Nagyvenyimen már hagyomány a batyus bál

Már a délelőtti szilveszteri malacfutáson lőttük az infót, a kultúrteremben este majd a fiatalok báloznak. Megérkezéskor a kapuban húszas éveiben járó legénykétől kérdeztük, van már buli? A terembe lépve éppen táncszünetet tartott a társaság, így jó eséllyel számíthattunk egy közös képre. Amikor pedig egy igazi bulihangulatú beállítást próbáltunk, akkor mindjárt mondták is: zene nélkül az nem megy! A közös fotózás, meg a zene együttesen aztán olyan izgalmat hozott, hogy rögtön táncra perdültek jónéhányan. No, ha csak ez kell hozzá, akkor örültünk, hogy ott voltunk.

A közös kép után indult csak igazán a buli

Kisapostagot követően Baracsra vezetett utunk. A falu felé tartva a felröppenő rakéták már jó előre jelezték, komolyan veszik a szilveszteri bulit a lakók. Több közösségi helyiségből is jóféle muzsikahang szűrődött ki. A legnagyobb teremben a Faluházban a Baracsi Társas Kör szervezésében várták az éjfélt. Étel, ital itt sem hiányzott az asztalokról, és a táncparketten is pezsgő élet zajlott. Családok, baráti társaságok búcsúztatták a 2023-as évet. A körút alkalmával nagy, mélyen szántó riportokat ezúttal nem készítettünk. Minek is zaklattuk volna az embereket a hátuk mögött lévő esztendő ügyeivel, hiszen már mindenki a 2024-re figyelt.

Baracson százötven fős szilveszteri mulatsággal búcsúztatták a 2023-as esztendőt

Boldog új évet Mezőfalva, Nagyvenyim, Kisapostag, Baracs!