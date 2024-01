Nem fogadtam meg, hogy lefogyok. Nem fogadtam meg, hogy leszokom a dohányzásról. Nem fogadtam meg, hogy jobban odafigyelek az időbeosztásomra. A dohányzást már lassan 28 éve hagytam hátra, a többiről is értelmetlen az esetemben beszélni, ahhoz egy sokkal tudatosabb életet is megengedő foglalkozás kellene. Egyébként sem hiszek az ilyen össznépi felbuzdulásokban. Ha valami nincs rendben az életemben, akkor az év bármely napján tűzhetek ki célt, határidőt magamnak. Szeretni sem csak karácsonykor lehetséges, ott van arra még az év másik 364 napja is. Szerintem nem sok értelme van az újévi fogadalmaknak. Értelme annak van, hogy ha már fogadkoztunk, tartsuk is be.