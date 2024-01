Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke

Fotó: Laczkó Izabella

Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke arra biztatja a horgászokat, hogy adategyeztetésre fáradjanak be a horgászok az egyesület irodájába. A korábbi horgászigazolvány helyett bevezetett horgászokmány, a horgászkártya 2024-től már állami horgászokmány, ezért is kiemelten fontos a mögötte lévő adatok megújítása, ellenőrzése. A 2018. és 2019. években kiváltott horgászkártyák érvényességi ideje 2024. január 31-én lejár, ami országos szinten több, mint 460 ezer horgászt érint. A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) összekapcsolta a horgászszövetségi szakrendszet (HORINFO) a Belügyminisztérium által felügyelt központi személyi adat- és lakcímnyilvántartó adatbázissal. Ennek segítségével 2024. január 1-jétől bevezették a magyar állampolgárságú horgászok automatizált adategyeztetését, amely a rendszerbe bekerülő új horgászok esetében a regisztrációkor, a lejárt horgászkártyával rendelkező horgászok esetében a horgászkártya megújításakor, illetve a 2024. év egészére érvényes horgászkártya esetében az új állami horgászjegy kiváltásakor fog megtörténni. Tehát tennivaló van vele, a megújítás alapfeltétele az adategyeztetés.

Hogy miért fontos ez? Mert ha nem egyezik a HORINFO-ban lévő adat a Belügyminisztérium nyilvántartásával, akkor a rendszer piros ikonnalk jelez, és nem engedi a horgászokmány kiváltását. Az egyszerűbb eltéréseket, mint például elgépelés, vagy hasonlók, a horgászjegy forgalmazó hely korrigálhatja, és máris elhárul az akadály. A horgászkártyát megújíthatja a horgász önmaga is, ha megfelelő tudás és türelem birtokában van, de bármely állami horgászjegyet forgalmazó értékesítési ponton is segítséget kaphat. Célszerű azonban a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület irodájában (Dunaújváros, Gagarin tér 13. fszt. 1.) ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8-15 óra) elrendezni mindezt, ugyanis egyrészt az ottani ügyintézők felkészülten várják a horgászokat, másrészt nekik nem kell közben más tevékenységgel is foglalkozniuk, így az ügyintézés is gyorsabb, és biztosabb, és ami a legfonmtosabb, ők a korrekciót is végre tudják hajtani. Az ügyintézéskor a horgásznak be kell mutatnia a személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, majd az ügyintézőknek az ezen okmányokon szereplő adatokat össze kell vetniük a horgász korábban berögzített adataival, valamint ki kell tölteniük a születési nevet. Az ügyintéző a horgász adatai mellett azonnal látja majd az ellen­őrzés eredményét, sikeres adatellenőrzés esetében a zöld színű kis ikont, sikertelen esetben a piros színű kis ikont. Amennyiben az ellenőrzés eredménye sikeres, a horgásznak az ügyintéző meg tudja újítani a horgászkártyáját, melynek díját (2200 Ft.) a horgász az értékesítési ponton biztosított fizetési lehetőséggel (készpénz és/vagy bankkártya) tudja kifizetni. Az előző évek postai csekkes fizetési lehetősége 2024. január 1-jétől megszűnik.

Fotó: Laczkó Izabella

A megújított (vagy az új) horgászkártya digitális formában azonnal létrejön és rögtön fel is töltődik a horgász személyi profiljába. A fizikai kártya is megmarad, amelyet a legyártást követően postán – a HORINFO szakrendszerben megjelölt címre kézbesítve – juttatnak el a jogos birtokosához. Mindemellett a MOHOSZ bevezetett egy horgász applikációt is, amelyet valamennyi érvényes horgászkártyával rendelkező horgász térítésmentesen letölthet. Ez a térerőtől függetlenül alkalmas a nyilvántartási adatok, az érvényes horgászokmányok és az állami horgászvizsga hiteles igazolására, valamint térerővel rendelkező területen a területi és kiegészítő jegyek vásárlására. A horgász applikáció letöltésére várhatóan 2024. február 1-től lesz lehetőség, a pontos időpontról később adnak tájékoztatást. A későbbiekben ebben lesz lehetőség az elektronikus turista fogási napló, majd 2025-től az elektronikus fogási napló vezetésére is.

Nagyon fontos információ, hogy a 2024-es évtől a dunaújvárosi Kikötői öbölbe és a Felső-öbölbe (szabadstrand) éves területi jegyet csak a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tagjai válthatnak. Mindenki más csak napijegyhez juthat hozzá.