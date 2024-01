Gyakorlatilag már karácsony körül megindult, mostanra pedig már tombol az influenzaszezon, tájékoztatta portálunkat egy szekszárdi gyógyszertár vezetője. Az emberek felső légúti panaszaikra vásárolnak vény nélküli gyógyszereket, és továbbra is viszik a koronavírust kimutató teszteket.

Dr. Gellér Gabriella, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke, szekszárdi gyógyszertárvezető portálunknak elmondta, hogy a tomboló influenzaszezonban a felső légúti panaszokra vény nélkül kapható gyógyszerek és a Covid-tesztek mellett láz- és fájdalomcsillapítókat vásárolnak a szekszárdiak, keresik a torokfájásra a gyógyszereket, a szopogatótablettákat, rettentő sok orrspray fogy, valamint a forróital-porokat is viszik.

Sláger továbbra is a C- és a D-vitamin. – Időnként megjelennek a hányással és hasmenéssel járó betegségi tünetek is, amelyre vény nélküli gyógyszereket, porokat, tablettákat, például széntablettát vásárolnak. Ez a tünetegyüttes idén télen is megjelent, főleg a gyerekek körében, de ez akár nyáron is várható. Ezen tünetekkel hozzánk forduló betegeknek arra is figyelniük kell, hogy ne száradjanak ki – tette hozzá a gyógyszerész.

Szekszárdon is jellemző, hogy tömegével fogynak a metabolikus szindróma betegség elleni gyógyszerek. Ez a magas vérnyomás és a cukorbetegség mellett a magas koleszterinszintet foglalja magába. Ezeket a készítményeket folyamatosan szedik a betegek. A daganatos betegségekkel kapcsolatban jellemző, hogy a rákellenes gyógyszerek kórházi ellátást igényelnek. A gyógyszertárakban szakorvosok által felírt, immunmodulátor készítményeket, valamint kiegészítő szereket, például hányáscsillapítókat, fájdalomcsillapítókat, kemoterápia mellékhatást csökkentő gyógyszereket rendelnek.

Még mindig akad hiánycikk a Tolna vármegyei gyógyszertárakban, ez országosan és európai szinten is jellemző. – Például az inzulinkezelésre szolgáló készítményekből kevesebbet kapunk, de kedd reggel kaptunk az agyhártyagyulladás elleni, hetekig nem elérhető injekciókat – tette hozzá Gellér Gabriella.