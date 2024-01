Az önjelölt állatvédők hatalmasat tévednek, amikor ellenséggé kiáltják ki a vadászokat, nem veszik ugyanis figyelembe, hogy az orvvadászok ténykedései, az értelmetlen, sokszor kíméletlen állat leölések sokkal nagyobb publicitást kapnak, mint a vadászat valódi természetvédelmi funkciója. A valódi vadász felelősséget érez a természetért, kellő szaktudással bír, hozzáértéssel és biztonságban cselekszik, tiszteletben tartja az állatok méltóságát, önmérsékletet tanúsít. Nem sportból lövi le az állatot, hanem a populáció védelmében.

Legfőbb feladatuk a természet védelme, melybe beletartozik az állatok téli etetése, az egészségük rendszeres figyelése, az állomány túlszaporodása elleni védelem, azaz a vadászat – olvasható társoldalunkon, a teol.hu-n.

A podcast adás vendége Babos-Varga Klára maga is vadász, mellette vadászkutyákat tenyészt és tanít be. A természet szeretete hozzátartozik életéhez és ezt adja tovább gyerekeinek is.

Forrás: Wehovszkyné Tóth Tímea / teol.hu