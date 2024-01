Ugye ismerik a KFT. együttes slágerét, amely szerint „ha a nők szépek és okosak is egyben, nem állnak szóba velem”. Nos, Tóthné Csapó Kriszta – aki okos is és szép is –, szóba állt velem. A tizenkétszeres felnőtt magyar úszóbajnokkal és fitnesz világbajnokkal, a kétgyermekes édesanyával mintegy két éve találkoztam először, ezúttal a Fradi egyik bajnoki labdarúgó mérkőzésén beszélgettünk, amelyből végül egy újabb interjú kerekedett.