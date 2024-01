A konfliktus jelen van életünkben, még akkor is ha nem beszélünk róla. Gyakran észre sem vesszük, mert megbújik a háttérben, de rombol és tönkreteszi az emberi kapcsolatokat. Tönkreteszi magát az embert is és a testi egészséget is. Mit lehet tenni, milyen módszerrel lehet az okokat megszüntetni? Beszélni egymással, kezelni ezt szavakkal, tettekkel és cselekedetekkel. Dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor válaszolt a teol kérdésére.