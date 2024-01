Line Haugsted arról beszélt, jó akarnak szerepelni egy várhatóan pörgős meccsen. Bizonyára keményen kell majd felépíteni a védekezésüket is, de a céljuk, hogy a két pontot megszerezzék Dunaújvárosban is. Mindez már azért is égetően fontos az ETO-nak, mert a csapat lépéshátrányban van az élen álló Fradival, és vesztett pontok tekintetében jobban áll a Mosonmagyaróvár is. Azaz egyetlen botlás sem fér bele nekik, ha meg akarják szerezni a bajnoki címet.