A hosszú gólcsendet Nick üres kapus találata törte meg, s miután Wéninger is bemutatott több védést, sikerült egyre többször bevenni az ellenfél kapuját. Ekkor már teljesen más felállásban játszott a Kohász, Borgyos irányított, Bouti lement szélre, Nick támadásban is maradt beállóban, az átlövő Horváth és Kopecz volt. S mivel a védekezés is összeállt, kemény munkával elkezdte ledolgozni hátrányát az együttes, a Debrecen pedig nem talált utat az újvárosi kapuba, köszönhetően Wéninger védéseinek is.

Ahogy zárkózott fel a Kohász egyre jobban tűzbe jött a közönség és az egész társaság, miután a hazai kapus kivédte Töpfner hetesét, Borgyos zseniális csel után volt eredményes, amivel háromra jött fel a Kohász, 12-15.

A DVSC csak ezt követően tudta megtörni gólképtelenségét, közel hat perc után. Az utolsó támadásnál elővették a hazaiak a hét a hat elleni játékot, de ez nem vezetett eredményre.

A második félidőt 3-0-as sorozattal nyitotta a Debrecen, aztán Horváth és Borgyos megint csökkentette a hátrányt, 14-19.

Aztán egy közjáték miatt állt meg a meccs - elsötétült mindkét eredményjelző. Miután sikerült újraindítani a rendszert, a folytatásban meg sajnos a Kohász támadójátéka.

Többször a kapufa, aztán meg Bartulovic védett, majd az emberelőnyben kialakított ziccert is mellé lőtte Paróczy. A hét perces pauzát Agócs törte meg, de a 41. percre közé tette a tizet a Debrecen, 15-25. Beszédes adat volt, hogy Kácsor már az ötödik vendég kiállítást szedte össze, ezzel szemben a 45. percben jött csak az első újvárosi, előtte Vámos emberhátrányban is gólt lőtt. Tetemes előnye tudatában már nem diktált olyan kemény tempót az ellenfél, de így is növelték előnyüket. "Védekezésben nem feladni a pozíciót, nincs egy rendes ütközés" - szólt dr. Paic Róbert hangja a következő hazai időkérésnél a lelátóra is. Az utolsó percekben megint hét a hat ellen támadott a Kohász, gyakorolva ezt a formációt is.

A lefújás után a Red Alert mindkét csapatot megünnepelte, a vendégek ezt külön meg is köszönték nekik, majd előttük közös csoportképre állt össze a két együttes.