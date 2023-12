Az utóbbi időben ismét nagy népszerűségnek örvendenek a kézzel készített ajándékok, és egyre nagyobb teret hódítanak ezek ehető változatai is. Utóbbi esetében pedig csak plusz pontot jelenthet, ha még egészséges is. Lencsés Rita gyógynövényszakértő számos olyan jótékony hatású készítményt mutat be a podcast vendégeként, amelyeket még van idő elkészíteni karácsonyig és különleges ajándékként szolgálhat szeretteink, barátaink számára.

Forrás: Baráth Eszter, feol.hu