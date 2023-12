Már szinte el is felejtettük, milyen az, amikor ropog a hó a lábunk alatt, miközben reggel próbáljuk kiásni magunkat és autónkat, hogy időben eljuthassunk munkába, esetleg iskolába. A megfakult emlékektől függetlenül még azért biztosan vissza tudjuk idézni a korábbi havas időszakokat, a mai fiatalság azonban már egész ritkán, vagy talán még soha nem is látott havat, pláne olyan összefüggő hótakarót, amilyen idén Mikulás napján és másnapján hullott az ország számos területén.

Fotó: Laczkó Izabella

A tavalyi és az azelőtti év decemberén a csapadékos időjárástól függetlenül sem igazán találkozhattunk hóval. Az Országos Meteorológiai Szolgálat éves időjárási visszatekintőjéből megtudhatjuk, az enyhe idő miatt nem volt túl sok hó 2022-ben, de 2021-ben is a szokásosnál melegebb napokkal kezdődött a december. Nem csak az előző évek telei voltak gyengék, ugyanis az elmúlt évtizedben jóval kevesebbszer havazott országos átlagban.

Fotó: Laczkó Izabella

Az egybefüggő hótakaró tehát ma már szinte kuriózumnak számít, így nem csoda, hogy sokan rögtön leporolták a rég nem használt szánkókat és húzták a kesztyűt a hógolyócsatához. A hóban ugyanis rengeteg lehetőség kínálkozik a szórakozásra, amit nem csak a gyerekek, de a felnőttek, sőt, a kisállatok is élveznek. A szánkózás, hóemberépítés, hógolyózás, hóangyalkészítés mind igazi téli szabadidős tevékenység, amit egytől egyig mindenki szeret csinálni. A Vasvári Pál Általános Iskola alsós diákjai is kihasználták a hófedte Petőfi-ligetet, ahol felszabadultan játszottak, természetesen a pedagógusok felügyelete mellett. Lelkesen építették a hóból készült figurákat, kimerülésig dobálták a szépen megformált hógolyókat, sőt, volt, aki még a hóangyalkészítésnek is nekilátott. A havas buliban a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola diákjai is benne voltak, a suli utáni nagy csata tehát itt sem maradhatott el.