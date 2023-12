A fent említett jótékonysági szervezet rendszeresen árverez el relikviákat, nagyon sok országosan ismert jelenlegi és korábbi sportoló adományozott már nekik. Ezen tárgyak bevételéből aztán nehéz sorsú családokat, vagy súlyosan beteg gyerekek gyógyulását támogatják, de például Mikulás alkalmával ajándékcsomagokkal kedveskednek a rászorulóknak.

A labdarúgó-válogatott tagja, Lang Ádám a szerbek ellen viselt mezét ajánlotta fel, amit minden csapattársa aláírt

Az R’Angels-KCR két együttest versenyeztet, az OB IV/C-ben és D-ben, ezek alapvetően férfi bajnokságok, de nők is játszhatnak a csapatokban. Utóbbiak legutóbbi, november 25-i Debrecen elleni győztes hazai mérkőzése után adták át az alapítvány képviselőjének, Szeglet Imrének egyik edzőjük, Hruby Gellértnek – a másik Szepessy Gergő – a novemberi, ötvenéves jégpálya jubileuma alkalmából rendezett gálameccsén viselt mezét.

– A gála előtt megvételre kínálták a résztvevők mezeit a szervezők, úgy döntöttünk, Hrubyét mi vásároljuk meg – nyilatkozta lapunknak Dolmán Gábor csapatvezető. Ezt a mezt akkor aláírta többek között Ladányi Balázs, Borsos Attila, Peter Sevela, Kiss Ákos. Majd ezt ajánlottuk fel az alapítványnak, remélve, minél nagyobb összeggel tudják így támogatni a munkájukat.

– A segítségünk nem csak ebben merült ki, karácsony környékén mindig gyűjtenek tartós élelmiszereket is a rászorulók, hátrányos helyzetű családok számára.

Egyeztettem velük, mire van szükség, az együttes aztán összeadott egy jelentősebb összeget, ebből befőtteket, melegszendvics krémeket, étolajat vásároltunk. Ezen felül Szepessy Gergő külön felajánlott még egy Horváth András edzőmezt is

– ismertette Dolmán Gábor, aki az együttműködés további száláról is beszámolt. Miután az előző szezonban bajnoki címet szereztek, viccesen megjegyezte Szeglet Imre, ezekből a mezekből is lehetne árverezni. Azonban a csapatnál úgy látták, az amatőrök dresszeinek nincs akkora értéke, ezért azt találták ki, hogy az alapítvány logóját feltették a játékosok sisakjaira, szerepeltetik kreatív anyagaikon, a közösségi oldalukon megjelenő posztokban. Ezzel is felhívva példaértékű munkájukra a figyelmet.

Egyébként nem ez az egy dunaújvárosi kötődésű aktuális felajánlás, ugyanis Gáspár Gabriella a Dunaferr korábbi ikonikus játékosa – tizenöt évet játszott itt – egy olyan dedikált mezt ajánlott fel, amelyben a dunaújvárosi klubbal bajnoki címet szerzett. Az ebből befolyó összeget szintén Janka gyógykezelésére fordítják, licitálni december 7-én 21 óráig lehet az alapítvány facebook oldalán található poszton keresztül.

Legutóbb 50 ezer forintnál járt az összeg, és a Dunaferr másik ikonja, Orsó-Ferling Bernadett is felajánlást tett a licitnél, mint kommentjében írta, Gáspár mezét már látta eleget, azonban a befolyt összegen túl további húszezer forinttal kívánja támogatni a kislány gyógyulását. Az R’Angels-KCR felajánlásait később fogják licitre bocsájtani, így ez a pénz az alapítvány további munkáját segíti.

A szervezetet már többször segítette a DKKA, vagy éppen a DAB csapata is

A Kohász női kézilabdázói szintén többször támogatták már őket felajánlásokkal. Idén tavasszal például közösen a Jószolgálati Otthont látogatták meg, akkor több száz kiló tartós élelmiszert vittek magukkal. Nyáron pedig a DAB részéről Somogyi Balázs ajánlotta fel dedikált mezét. Az ebből is befolyt összegből a Teljes Élet Alapítványon keresztül több mint száz mozgás- és halmozottan sérült, Fejérben élő gyermeknek és fiatalnak nyaraltatását segítették. A szervezet támogatói között van a korábbi válogatott jégkorongozó, a Dunaújvárosban élő Hegyi Ádám, aki szintén elkötelezetten támogatja őket. Az alapítvány hálája jeléül, éppen a múlt héten köszönte meg neki ezt egy emléklappal.

Hegyi Ádám is a támogatóik sorában, ezt köszönték meg neki

Az alapítvány december 16-án tartja a fehérvári Köfém csarnokban az év fő eseményének számító jótékonysági kispályás focitornáját, immár tizenhatodszor. Idén ennek a súlyos beteg kislány, a koraszülötten agyvérzésen átesett Juhász Janka a kedvezményezettje.

A kezdeményezés Székesfehérváron Horváth Péter és barátai ötlete nyomán alakult meg. Előbb a nehéz sorsú állatokon, kutyákon volt a sor, majd néhány év után odáig jutottak, hogy az első adományozás után karácsonykor már háromszáz család, vagy idős, nehéz sorsú ember kapott tartósélelmiszer-csomagot, további háromszáz gyermek pedig vadonatúj játékoknak örülhetett. Mindezt egy focitorna keretén belül hozták „létre”, és azóta nem múlik el olyan év, hogy legalább két alkalommal ne jöjjenek össze egy jót sportolni, és emellett gondolnak azokra, akiknek esetleg tudnának segíteni.

Társlapunk, a feol.hu írt arról, hogy hogy miért is a 6 esztendős Janka lett a kiválasztott?

A koraszülöttségéből adódóan agyvérzést kapott, testvérével, Adriánnal extrém koraszülöttként jöttek a világra. A várandósság alatt az édesanyánál terhességi toxémia lépett fel, így a 25. héten császármetszéses beavatkozást végeztek. A gyerekeknek rengeteg fejlesztésre van szükségük. Janka kerekesszékes, gyengén látó és epilepsziás is. A család korábban Lepsényben élt, ám az ikrek 3 évesek voltak, amikor fel kellett adniuk életüket, Budapestre költöztek, hogy Janka megfelelő fejlesztést kapjon. A torna szervezői robotterápiára gyűjtenek számára - mozgásszervi fogyatékosság esetén az elveszített, vagy károsodott funkciókat fejleszti, segíti. Ráadásul ez nem tartozik éppen az olcsó terápiák közé, és nem kevés kezelésre van ebből szüksége.

- Azért, hogy az általunk megálmodott összeg realizálódjon, már október első hetében elindítottuk a jótékonysági aukciókat. Ezt követően kezdtük el a kupa szervezését, és egy nap alatt betelt az induló 12 csapatos létszám. Visszatérünk a gyökereinkhez, hiszen a Köfém Sportcsarnok külső műfüves pályáján játszottuk az első Adni Jó Kupákat, ám ezúttal a csarnokban játszunk, köszönhetően az Alba Fehérvár KC vezetőségének. – mondta Horváth Pétertől.

Horváth Péter főszervező és az idei kedvezményezett kislány, Juhász Janka

A tornán a játékvezetést az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága biztosítja – térítésmentesen!

Ahogy már megszokhattuk az ünnepeket megelőzően „berúgták a motort”, és javában zajlik az adománygyűjtési akció, és fogadják a felajánlóktól az adományokat.

- Megint azt álmodtuk meg, hogy több száz hátrányos helyzetű családnak készítünk tartós élelmiszer csomagot, és ugyanennyi gyermeknek fogunk vásárolni vadonatúj játékot. Több intézményt akarunk támogatni, és reményeink szerint meghittebbé tudjuk varázsolni a karácsonyt. Ez azonban a támogatók, a jó szándékú magánemberek és a rengeteg önzetlen sportoló nélkül nem valósulhatna meg. Büszkék vagyunk, és örömünkre szolgál, hogy napról-napra egyre több értékes relikvia kerül hozzánk, és ezeket fel tudjuk ajánlani az aukciókon.

– tette hozzá Horváth Péter.

Utóbbira mi sem jobb példa, hogy a világsztárrá előrelépett Szoboszlai Dominik is egy dedikált Liverpool mezt küldött árverésre, és ezen keresztül Janka javára.