Emlékszem arra, amikor lányaim annyira kicsik voltak, hogy még hittek a mesékben. Egyszer, amikor anyósoméknál töltöttük ezt az időszakot, elgondolkodtunk azon, hogyan is lehetne minél kisebb rákészüléssel minél hatásosabb eredményt elérni. Ugye az nem újdonság, hogy a Mikulás otthon, az iskolában és a nagyszülőknél is „érkezik”. Nos, így a nagyszülőknél este kisettenkedtem az udvarra, és a résnyire nyitott ablakon eltorzított hangon megkérdeztem: „Jól viselkedtek itt a gyerekek?” „Ez apa hangja” – jött a kisebbik lányomtól a felismerés. Kéz, láb kipörög, mint a rajzfilmekben, spuri be, mintha nem is én lettem volna odakint. Szerencsére az ajándékok elhomályosították ezt a felismerést.